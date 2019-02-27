Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Новый контракт на транзит российского газа: в Кабмине сделали заявление

Сегодня, 15:51

Наталья Бойко считает, что Украина может решить проблемную ситуацию в свою пользу

Фото: utg.ua
Фото: utg.ua.
Новый контракт на транзит российского газа: в Кабмине сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/692/616/5c769261604c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/692/616/5c769261604c9.jpg Экономика Наталья Бойко считает, что Украина может решить проблемную ситуацию в свою пользу

Подписание нового контракта на транзит газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года является одним из главных вызовов для энергобезопасности до 2020 года. Об этом заявила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Одним из главных вызовов для энергетической безопасности всеевропейского масштаба является подписание нового договора на транзит природного газа по газотранспортной системе Украины", – сказала она в ходе 10-го юбилейного украинского энергетического форума.

При этом Бойко выразила уверенность, что Украина может эффективно решить эту проблемную ситуацию в свою пользу при поддержке партнеров из Европейского Союза.

Она также добавила, что приоритет украинских властей – сформировать "все необходимые предпосылки для рыночной интеграции с ЕС".

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно контракта на транзит после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор:

11 февраля исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак сравнил газотранспортную систему Украины со старыми "Жигулями". По его словам, использование украинской ГТС обходится России в 2-2,5 раза дороже альтернативных маршрутов, например, первой ветки "Северного потока".

Новак также назвал условия для заключения нового контракта: первое – тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными, второе – необходимо урегулировать все возникшие споры, которые рассматриваются в различных инстанциях арбитражных судов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, ГТС, минэнерго, транзит газа

Вы сейчас просматриваете новость " Новый контракт на транзит российского газа: в Кабмине сделали заявление". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия озвучила условия нового контракта по украинскому транзиту

Сегодня, 14:29

В частности, по словам Новака, тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными

Российский министр сравнил ГТС Украины со старыми "Жигулями"

Сегодня, 13:29

Новак считает, что строительство "Северного потока – 2" оправдано, а транзит газа через Украину стал слишком дорогим

Угроза газовой войны и "дьявол в деталях": Климкин отреагировал на решение ЕС по "Северному потоку – 2"

21 февраля, 16:55

Украина готова распространить европейские нормы на свою ГТС

Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве

21 февраля, 15:52

ЕС не может отказаться от "Северного потока – 2", но и не может позволить "Газпрому" стать монополистом

12 самых красивых пар шоу-бизнеса

MARUV раскрыла секретные пункты договора с НОТУ по Евровидению

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Гриценко сказал, кого назначит министром обороны

Кравчук назвал своего фаворита в президентской гонке

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Стала известна причина развода Ани Лорак

9 ранних признаков сахарного диабета