Новый контракт на транзит российского газа: в Кабмине сделали заявление

Наталья Бойко считает, что Украина может решить проблемную ситуацию в свою пользу

Фото: utg.ua.

Новый контракт на транзит российского газа: в Кабмине сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/692/616/5c769261604c9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/692/616/5c769261604c9.jpg 2019-02-27T15:51:00+02:00 Экономика Наталья Бойко считает, что Украина может решить проблемную ситуацию в свою пользу

Подписание нового контракта на транзит газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года является одним из главных вызовов для энергобезопасности до 2020 года. Об этом заявила заместитель министра по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Одним из главных вызовов для энергетической безопасности всеевропейского масштаба является подписание нового договора на транзит природного газа по газотранспортной системе Украины", – сказала она в ходе 10-го юбилейного украинского энергетического форума.

При этом Бойко выразила уверенность, что Украина может эффективно решить эту проблемную ситуацию в свою пользу при поддержке партнеров из Европейского Союза.

Она также добавила, что приоритет украинских властей – сформировать "все необходимые предпосылки для рыночной интеграции с ЕС".

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно контракта на транзит после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор:

11 февраля исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак сравнил газотранспортную систему Украины со старыми "Жигулями". По его словам, использование украинской ГТС обходится России в 2-2,5 раза дороже альтернативных маршрутов, например, первой ветки "Северного потока".

Новак также назвал условия для заключения нового контракта: первое – тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными, второе – необходимо урегулировать все возникшие споры, которые рассматриваются в различных инстанциях арбитражных судов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Новый контракт на транзит российского газа: в Кабмине сделали заявление". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.