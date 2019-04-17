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Новый контракт по транзиту газа с РФ: Порошенко предостерег от "ошибочной модели"

Сегодня, 16:25

Президент заявил, что гарантии РФ не стоят бумаги, на которой написаны

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко не считает целесообразным возможный отказ от 2,56 млрд долларов, присужденных решением Стокгольмского арбитража в пользу компании "Нафтогаз Украины", в обмен на новый транзитный контракт с Россией.

Об этом он заявил во время публичной дискуссии с представителями гражданского общества и экспертной среды.

"Абсолютно твердое понимание – нет. Потому что это украинские деньги. Они переплачены, и это абсолютно ошибочная модель принимать такие ультиматумы со стороны России. Кто их может принять? Слабый президент, некомпетентный, которого обманут", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

По его словам, гарантии РФ не стоят бумаги, на которой написаны.

"У нас есть решение суда в соответствии с контрактом, который подписан Россией, "Газпромом". Они его просто не выполняют", – подчеркнул президент.

Порошенко добавил, что такие предложения разрушают и создают чрезвычайно опасный прецедент, когда, выиграв суд, который доказал, что Украина права, затем украинская сторона "становится на колени и ползет извиняться перед Россией, чтобы подписать очередной контракт, который так же не будет выполняться".

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа российская сторона должна была доплатить Украине 2,56 млрд долларов.  

"Газпром" платить отказался и заявил, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как считает их невыгодными. Но, чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство. 

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны ведут переговоры, но к окончательному решению пока не пришли.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину с 2020 года, поэтому компания готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны.

Ранее в "Нафтогазе" сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:


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Тег газ, Россия, Нафтогаз, Порошенко, Нафтогаз Украины, Петр Порошенко, Стокгольмский арбитраж

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