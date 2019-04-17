Новый контракт по транзиту газа с РФ: Порошенко предостерег от "ошибочной модели"
Президент заявил, что гарантии РФ не стоят бумаги, на которой написаны
Президент Петр Порошенко не считает целесообразным возможный отказ от 2,56 млрд долларов, присужденных решением Стокгольмского арбитража в пользу компании "Нафтогаз Украины", в обмен на новый транзитный контракт с Россией.
Об этом он заявил во время публичной дискуссии с представителями гражданского общества и экспертной среды.
"Абсолютно твердое понимание – нет. Потому что это украинские деньги. Они переплачены, и это абсолютно ошибочная модель принимать такие ультиматумы со стороны России. Кто их может принять? Слабый президент, некомпетентный, которого обманут", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.
По его словам, гарантии РФ не стоят бумаги, на которой написаны.
"У нас есть решение суда в соответствии с контрактом, который подписан Россией, "Газпромом". Они его просто не выполняют", – подчеркнул президент.
Порошенко добавил, что такие предложения разрушают и создают чрезвычайно опасный прецедент, когда, выиграв суд, который доказал, что Украина права, затем украинская сторона "становится на колени и ползет извиняться перед Россией, чтобы подписать очередной контракт, который так же не будет выполняться".
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа российская сторона должна была доплатить Украине 2,56 млрд долларов.
"Газпром" платить отказался и заявил, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как считает их невыгодными. Но, чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны ведут переговоры, но к окончательному решению пока не пришли.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев ранее заявлял, что допускает прекращение транзита российского газа через Украину с 2020 года, поэтому компания готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны.
Ранее в "Нафтогазе" сообщили, какой сценарий готовит Россия по транзиту газа:
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