Новый министр энергетики Оржель раскрыл детали переговоров с Шефчовичем

Алексей Оржель / Фото: Кабинет министров Украины

Украина готова продолжить трехсторонние переговоры по газу с Еврокомиссией и Россией в ближайшее время. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе телефонных переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, которые состоялись 3 сентября.

"Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах уже в этом месяце", – сказал Оржель, сообщает пресс-служба министерства сегодня, 4 сентября.

Стороны также обсудили процесс анбандлинга (разделения) "Нафтогаза Украины" и необходимость его скорейшего завершения.

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По данным пресс-службы, Оржель и Шефчович отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и Евросоюза, и добавили, что интеграция в энергетические рынки ЕС будет способствовать укреплению энергетической безопасности обеих сторон.

Фото: Марош Шефчович / Twitter

Новости "Сегодня" писали, что накануне о телефонном разговоре с Оржелем сообщил Шефчович, который назвал украинского министра "партнером с отличным послужным списком в области энергетики".

Сегодня глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что на следующей неделе (9-15 сентября) представители Украины, России и Еврокомиссии обсудят дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту российского газа.

Напомним, что на данный момент "Нафтогаз", которому принадлежит "Укртрансгаз", является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны. Украина проводит анбандлинг - отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке газа, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по Третьему энергетическому пакету Европейского энергосообщества.

В свою очередь трехсторонние переговоры касаются транзита газа с 2020 года, так как десятилетний контракт истекает в конце этого года. ЕК предложила Киеву и Москве провести встречу во второй половине сентября, но российская сторона уже заявила, что может встретиться в первой половине этого месяца.

Новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу.

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