Новый министр финансов выступил против дефолта Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко, которого назначили на должность 30 марта, уже начал работу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
При этом Марченко заявил о необходимости выполнить обязательства Украины перед международными партнерами. При этом в переговорах с кредиторами, по мнению Марченко, важно защищать интересы Украины и ее граждан.
"Значительно усилить фискальный каркас страны – особенно актуально в период кризиса. Эффективная работа налогового и таможенного блоков важна, как никогда. Ключевым критерием оценки этой эффективности будет наполнение бюджета, ведь государство должно выполнять свои обязательства перед гражданами. Особенно перед наименее защищенными", – подчеркнул Марченко.
Также он отметил, что налоговая политика должна быть рациональной и прагматичной, направленной на защиту и развитие экономики Украины. И для этого нужно думать о новых режимах стимулирования бизнеса.
Напомним, ранее представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован рассказал, что будет со страной в случае дефолта. Он отметил, что в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта, отмечая, что взятые ранее долги страна не должна возвращать кредиторам, а направить их на помощь бедным и обездоленным. Но, по его словам, такое решение приведет лишь девальвации гривни, инфляции, банкротствам, социальным протестам, насилию на улицах и международной изоляции Украины.
Как известно, еще в конце 2019 года Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой трехлетней программе, но официальные документы еще не были подписаны.
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