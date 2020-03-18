Новый министр подал почти пустую декларацию о доходах

В декларации чиновник указал, что проживает в Киеве в квартире жены

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию. Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК.

В декларации чиновник указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м.

Петрашко не задекларировал никакой недвижимости, корпоративных прав, доходов или активов.

В декларации он указал, что у его жены Светланы гражданство РФ, супруги имеют 2 детей – Максима и Матвея, оба – граждане Украины.

Возможно, позже Петрашко внесет в декларацию дополнения.

Игорю Петрашко 44 года, он в 1996 году закончил "Львовская политехника" (бакалавр бизнес-администрирование), в 1997 году в этом же вузе получил квалификацию специалиста инженера-экономиста.

В 2001 году получил диплом магистра бизнес-администрирования университета Вандербильт (США).

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В июне-декабре 2001 года работал на должности консультанта в компании Enron Energy Services (США).

С января 2002 по март 2004 года работал на должности консультанта в компании Globalspec (США).

С 2004 по 2007 год работал в компании "Эрнст энд Янг" (в Киеве и Москве).

В 2007-2013 годах Петрашко работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанка России".

С 2013 года Петрашко работал в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

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Как известно, Бахматюк также владел двумя банками – "ВиЭйБи" и "Финансовой иницитативой". Оба были признаны неплатежеспособными: первый – 20 ноября 2014 года, второй – 23 июня 2015 года.

Нацбанк подсчитал, что у бизнесмена образовался долг – около 38 млрд грн. Из них 10,9 млрд – долг банков перед НБУ за полученное рефинансирование ("ВиЭйБи банк" – 3,13 млрд грн, "Финансовая инициатива" – 7,72 млрд грн).

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Сейчас Олег Бахматюк объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Он сообщил, что находится по делам за рубежом.

13 ноября НАБУ сообщил владельцу VAB Банка Бахматюку и экс-главе правления финучреждения Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.

Бахматюка подозревают в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ст.191 ч.5) и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ст.209 ч.3).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что эксперты выяснили, какая часть украинской экономики пребывает в тени. Так, теневые операции в Украине составляют 23,8% официального ВВП, или 846 миллиардов гривен.

При этом в Украине 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть неденежная теневая экономика.

Сайт "Сегодня" сообщал, что Служба финансового мониторинга за 2019 год выявила операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 92,2 млрд гривен.

А в начале февраля стало известно, что Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда, если этого потребуют сотрудники прокуратуры, Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и Антимонопольного комитета.

Новости "Сегодня" рассказывали о том, как исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области пыталась дать крупную взятку прокурору.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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