Новый порядок въезда на оккупированные территории, рост доллара: итоги дня

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Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Вступил в силу новый порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда из таких территорий, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Кабмин решил провести электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 млрд грн.

Детективы НАБУ вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров.

Корабли, которые Россия передала Украине, нельзя использовать по назначению из-за нанесенного им ущерба. Убытки оцениваются примерно в 2 млн евро. Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

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Авиакомпания SkyUp летом следующего года начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион (Греция), Батуми (Грузия), Бургас (Болгария) и Барселону (Испания).

Экономика

Ослабил на 6 копеек до 24,04 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 29 ноября по сравнению с предыдущим банковским днем, 28 ноября. За неделю – с 22 по 29 ноября – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 15 копеек.

Апелляционный суд подтвердил законность решения НБУ об отмене регистрации международной платежной системы TYME.

В тренде Электронная перепись населения: эксперт оценил идею

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Украинские банки все еще не придерживаются многих положений Закона "О потребительском кредитовании", несмотря на некоторые улучшения. Об этом свидетельствуют результаты исследования в сфере потребительского кредитования Проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Суд Киева открыл производство по иску Национального банка к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации. Нацбанк требует опровергнуть информацию о якобы причастности главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой к "организации воровской схемы" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

ГНС провела 2,7 тысяч внеплановых проверок за август-октябрь 2019 года, а за аналогичный период прошлого года – 3,8 тысяч. Также за этот же период налоговая осуществила 1,1 тысяч плановых проверок, что на 200 меньше, чем в августе-октябре 2018 года.

Мир

Цены на кофе подскочили на 23% за последние недели на признаках сокращения производства в Латинской Америке. Запасы кофе на складах упали на 78 тыс. мешков за последние недели. Основной причиной этого является снижение урожая в Гондурасе, третьем по величине производителе арабики в мире, из-за чрезвычайно засушливой погоды. Плохие погодные условия наблюдаются также в Бразилии и Перу.

Суд отклонил апелляцию бывшего президента Бразилии Лулу да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег и продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней. Лула да Силва был президентом в 2003–2011 годы. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию по делу Petrobras.

Названы лучшие горнолыжные курорты мира в рамках ежегодной премии World Ski Awards 2019. В этом году лучшим курортом вновь признан французский Валь-Торанс. Эту позицию он занимает с 2016 года. В тройке мировых лидеров – канадский Lake Louise и Кицбюэль. Швейцарский Лаакс занял первое место среди лучших курортов для фристайла, отель Stein Eriksen Lodge Deer Valley в американском штате Юта победил среди всех горнолыжных объектов размещения, а лучшее шале – Chalet Les Anges расположено в Церматте (Швейцария).

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