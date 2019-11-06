Новый проект бюджета: добавили денег учителям и больным

/ Фото: Pixabay

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Удивляться не пришлось. Такой вывод можно сделать по итогам ознакомления с обновленным проектом государственного бюджета на 2020 год, подготовленного ко второму чтению в Верховной Раде, который во вторник презентовал Кабмин.

Напомним, 15 сентября, представляя первоначальный вариант проекта госбюджета на будущий год, премьер-министр Алексей Гончарук попросил "не удивляться, что этот бюджет не учитывает подавляющее большинство тех идей, с которыми выходила команда президента на выборы", и выразил надежду, что ко второму чтению проект бюджета будет "более подготовленный". В нем найдут отражение идеи новой команды власти, которые успеют обрести силу закона, а также новые макроэкономические показатели, пересмотренные новым Кабмином.

Конечно, после таких заявлений многие ожидали в первую очередь принципиально новых социальных показателей. В частности, повышения прожиточного минимума до уровня реального (а это порядка 5 тыс. грн) и связанных с ним выплат. При этом особо не задумываясь, откуда возьмутся деньги на них. Надежду подпитывали и фразы из "Бюджетных выводов", проголосованных в парламенте 18 октября: "Предусмотреть в 2020 году повышение государственных социальных стандартов, прежде всего прожиточного минимума и минимальной заработной платы, исходя из финансовых возможностей государства, определенных с учетом уточнения основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2020 год".

На момент подготовки материала текста обновленного законопроекта о госбюджете на сайте Верховной Рады еще не было. Однако во время его презентации, отвечая на вопрос о перспективах повышения социальных стандартов до реального прожиточного минимума, Алексей Гончарук сказал, что это программа работы на 5 лет.

"Преодолеть бедность – наша задача на 5 лет. Это значит, что через 5 лет по результатам нашей работы в Украине не должно остаться людей, которые получают меньше реального прожиточного минимума. К этому мы будем идти постепенно", – сказал он, в частности.

Не изменился, по сравнению с первоначальным проектом бюджета, и размер минимальной зарплаты. Как следует из презентации, с 1 января она будет составлять 4723 грн.

В обновленном макропрогнозе, который был презентован 16 октября, не нашли также отражение ожидания Кабмина о росте ВВП на 7% в год, как раньше заявляли в Кабмине. По крайней мере в ближайшие три года рост ВВП по консервативному сценарию ожидается на уровне 3,7, 3,8 и 4,1%, по оптимистическому сценарию – на 4,8, 5,5 и 6,5% соответственно. То есть ожидания по ВВП, конечно, выросли, по сравнению с предыдущим прогнозом (в 2020 году ожидался рост 3,3%), однако не настолько, чтобы существенно увеличивать доходную и расходную часть бюджета.

Однако есть и хорошая новость: повышать налогообложение в 2020 году не планируют.

"Мы не собираемся увеличивать налоги. В процессе дискуссии в парламенте по отдельным позициям это, конечно, может произойти, но мы считаем, что дополнительные ресурсы нужно искать не в увеличении налогов", – сказал Гончарук.

Одним из важных факторов, сдерживающих возможности бюджета, является огромный внешний долг. Обслуживание госдолга – это самая крупная статья расходов в госбюджете. В 2020 году на это уйдет порядка 141,5 млрд грн. При этом в правительстве не планируют "затыкать дыры" за счет большого количества новых заимствований. Сотрудничество с МВФ планируется продолжать, однако при этом правительство заявляет, что взяло курс на сокращение размера госдолга.

Кому добавили денег и у кого забрали

Тем не менее изменения в новом проекте госбюджета все-таки произошли. Расходная часть в обновленном законопроекте, по сравнению с первоначальным вариантом, увеличилась всего на 116 млрд грн – с 1,079 трлн грн до 1,195 трлн. Однако деньги на отдельные программы и проекты добавились – в первую очередь за счет сокращения на 10% расходов на обслуживание деятельности правительства и других центральных органов власти.

По словам премьера, бюджет в 2020 году составлен таким образом, чтобы заложить основы для экономического роста в будущем. А такой рост невозможен без человеческого капитала. Поэтому приоритетными направлениями финансирования стали как программы развития, так и социальная сфера, а также национальная безопасность и оборона.

В частности, одним из приоритетных сегментов 2020 года названа медицина. На эту отрасль планируется выделить 113,3 млрд грн (в первом проекте закладывалось 108 млрд). В следующем году правительство собирается сосредоточиться на построении эффективной системы экстренной медицинской помощи (1,9 млрд грн). В бюджете нашли деньги на закупку 470 автомобилей скорой помощи и открытие 25 новых отделений скорой помощи, оснащенных по современным стандартам.

Более чем втрое обещают расширить программу "Доступные лекарства" (3,2 млрд грн, тогда как в 2019 году закладывался 1 млрд), а также заложить большую сумму на покупку лекарств (9,7 млрд вместо 6,4 в 2019-м) и на лечение украинцев за границей (1,09 млрд вместо 689 млн в 2019-м).

На образование в обновленном проекте закладывается 145,1 млрд грн (вместо 136,4 млрд в первом варианте госбюджета). Благодаря этому теперь есть деньги и на 30%-ные доплаты учителям во всех регионах за престижность профессии. Также впервые вводится ежегодная денежная поддержка молодых учителей в размере 21 тыс. грн.

Если говорить о развитии в сфере образования, то в следующем году планируется в большинстве школ страны провести интернет. А вот малокомплектные школы могут быть расформированы. Как объяснил премьер, в таких школах не устраивает прежде всего качество образования, ведь в них далеко не по каждому предмету есть квалифицированные учителя.

На социальную сферу в 2020 году планируется потратить 294 млрд грн. В следующем году предполагается сосредоточиться в первую очередь на улучшении жизни детей-сирот, а также на расширении помощи людям с инвалидностью. Также вырастут надбавки за досмотр одиноких пенсионеров старше 80 лет. Пенсии в 2020 году обещают проиндексировать, однако предупреждают, что рост окажется небольшим.

В плане развития отрасли обещают трансформацию центров соцобслуживания, чтобы людям не приходилось выстаивать там очереди и заполнять кучу бумаг.

Из "необязательных" социальных направлений, которые власть называет приоритетными в следующем году, – развитие туризма. Во-первых, в бюджете закладываются деньги на то, чтобы порядка 100 тысяч школьников могли посетить другие города и регионы своей страны. А во-вторых, планируется привлекать больше иностранных туристов. В правительстве подсчитали, что каждый иностранец оставляет в Украине минимум 500 долларов, и эти деньги остаются работать на украинскую экономику.

Бюджет Министерства обороны в 2020 году составит рекордные 245,8 млрд грн – 5,45% от прогнозированного ВВП. В том числе 146 млрд грн (3% ВВП) – именно на оборону. Это самый большой военный бюджет за все годы независимости, наверное, поэтому между первым и вторым чтениями он не вырос ни на копейку. Приоритетом финансирования отрасли должны стать развитие и закупка вооружений и военной техники.

А вот в бюджете МВД (93 млрд грн) заложены средства на увеличение зарплат силовикам. В частности, сотрудникам Нацполиции и Нацгвардии – на 10%, спасателям (ГСЧС) – на 14%, пограничникам – на 15%. Бюджет развития пойдет на создание новой службы участковых инспекторов в сельской местности. В 2020 году должны появиться 3200 офицеров громады. "Это будет новый участковый офицер, который будет иметь собственное помещение, собственную компьютерную технику, автомобиль, что позволит ему качественно защищать интересы граждан и поддерживать безопасность", – прокомментировал во время презентации замглавы МВД Антон Геращенко.

Кроме того, в следующем году МВД планирует, по словам Геращенко, "огромный прорыв" в системе фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. За счет этого предполагается существенно снизить уровень смертности на дорогах, который в последнее время приобрел угрожающие масштабы.

На развитие инфраструктуры в целом будет выделено 73,7 млрд грн. В частности, 38 млрд пойдут на ремонт и реконструкцию дорог. Эта сумма также перекочевала в новый проект бюджета из "старого".

Подробнее о финансировании разных сфер в 2020 году мы расскажем в следующих материалах.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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