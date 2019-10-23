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Новый прогноз для бюджета-2020: Гончарук озвучил два сценария

23 октября, 17:50

Экономический рост Украины ускорится, ожидают в Кабинете министров

Фото: Pressfoto / Freepik

Фото: Pressfoto / Freepik

Кабинет министров Украины утвердил обновленный макроэкономический прогноз, который подготовило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Об этом объявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Обновленный макроэкономический прогноз будет использоваться при подготовке ко второму чтению проекта о государственном бюджете Украины на 2020 год. Пока что законопроект прошел только первое чтение, и, как уверяют в Кабмине, смету ждут большие правки.

Глава правительства назвал показатели двух сценариев – консервативного (он же базовый) и оптимистического. Пессимистический сценарий Гончарук не представлял. Кроме того, премьер отметил, что считает оба озвученных сценария реалистичными, однако бюджет-2020 будет готовиться на основе консервативного.

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Базовый сценарий прогноза предусматривает такие показатели:

Оптимистический сценарий прогноза:

В тренде
Где в Украине самый дешевый и самый дорогой бензин: названы цены
  • рост ВВП в 2020 году – 4,8%, 2021 – 5,5%, 2022 – 6,5%;
  • инфляция в 2020 году – 5,9%, 2021 – 5%, 2022 – 5%.
  • среднегодовой курс гривни в 2020 году – 24,8 грн/долл.

Также, по словам Гончарука, ожидается повышение средней зарплаты (на конец года) в 2020 году – до 12 497 грн, 2021 – 14 187 грн, 2022 – 16 014 грн.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк повысил оценку роста экономики Украины на 2020 год до 3,7% с примерно 3% ранее.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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инфляция курс прогноз госбюджет ВВП сценарий показатели курс доллара бюджет-2020 Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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