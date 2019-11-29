Новый раунд газовых консультаций Украины и России: в "Газпроме" раскрыли детали

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

В Вене прошел очередной раунд двухсторонних переговоров по газу между Украиной и Россией. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпрома".

"Сегодня в Вене продолжились российско-украинские переговоры по газу в соответствии с достигнутыми накануне договоренностями по интенсификации совместной работы в двустороннем формате", - говорится в сообщении.

Как отмечается, переговоры прошли на экспертном уровне с участием представителей ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ).

"Стороны обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года. Достигнута договоренность продолжить совместную работу на следующей неделе", – говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что ОГТСУ ведет конфиденциальные технические консультации с Россией.

Витренко сообщил, что ОГТСУ подписал ранее с российской стороной соглашение о конфиденциальности, и теперь они обсуждают детали будущего межоператорского соглашения в режиме неразглашения информации.

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Представитель "Нафтогаза" проинформировал, что консультации в Вене стали продолжением состоявшихся ранее трехсторонних технических консультаций (Еврокомиссия, Россия и Украина), на которых было согласовано, что Украине и РФ следует между собой "начать обсуждать технические детали, а также попытаться найти некоторое решение проблемы с выполнением решения Стокгольмского арбитража и нового арбитража, который уже начали стороны".

Витренко отметил, что инициатором этих переговоров с РФ выступило Минэнерго Украины, которое пригласило на них представителей "Нафтогаза" и оператора ГТС Украины "в последний момент".

28 ноября в Вене состоялись российско-украинские консультации по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, руководителей "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины".

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Ранее сообщалось, чтотехнические консультации по газу в формате ЕС-Украина-Россия, которые должны были пройти 29 ноября в Брюсселе, перенесены на следующую неделю. Экспертные консультации должны были предшествовать министерской встрече по газу, которая запланирована на начало декабря.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал крайнюю дату для заключения нового контракта с Москвой.

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Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающим в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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