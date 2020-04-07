Новый рекорд: к закону о банках подали уже 16 тысяч правок

До этого максимальное количество правок предлагалось к законопроекту о рынке земли

К законопроекту о банковской деятельности № 3260, принятие которого откроет доступ к новому соглашению с Международным валютным фондом(МВФ), подано уже более 16 тысяч поправок, причем более шести тысяч – одним депутатом. Об этом сообщили на своих страницах в Facebook народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Владимир Арьев.

Такое количество правок является рекордным для украинского законотворчества. До этого максимальное количество правок предлагалось к законопроекту о рынке земли – чуть более четырех тысяч. Из-за этого рассмотрение земельного закона во втором чтении затянулось на два месяца.

"Тренд уже понятен, будет примерно 16 335 правки", – написал Железняк. По его данным, более 6000 правок подал один депутат – Антон Поляков, который был мажоритарщиком по округу 206 от фракции "Слуга народа", теперь – внефракционный.

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Арьев, в свою очередь, заявил о намерении подать законопроект об изменениях в регламент: "Если в законопроекте более 1000 поправок, то обсуждение поправки сокращается до 30 секунд, если более 3000 – голосование осуществляется без обсуждения", – рассказал Арьев о своих предложениях.

Как известно, этот законопроект прямо влияет на события, которые разворачиваются вокруг национализированного ПриватБанка. В частности, документ предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. При этом законопроект оговаривает, что признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что для получения новой программы МВФ Киеву остается согласовать текст меморандума, принять во втором чтении закон о банковской деятельности и внести изменения в госбюджет. Министерство финансов надеется, что Международный валютный фонд до конца года перечислит в бюджет Украины до 5 млрд долларов.

При этом внесение огромного количества правок затягивает принятие законопроекта, что может привести к катастрофическим последствиям для экономики, говорят специалисты:

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