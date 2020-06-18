Новый рекорд по газу: сколько топлива в украинских хранилищах

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на июнь 2020 года составляют около 19 млрд кубометров. А к концу сезона Украина может поставить новый рекорд по закачке газа. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев.

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"Мы активно работаем над тем, чтобы нарастить объем хранения иностранными компаниями газа в украинских хранилищах. Собственно говоря, это сейчас и происходит. По состоянию на июнь объем в хранилищах приближается к 19 млрд кубометров, что является относительно позитивным показателем. Мы надеемся выйти на новый рекорд в конце этого сезона закачки", – сказал Коболев.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн кубометров (с 17 млрд 194,96 млн кубометров до 8 млрд 745,36 млн кубометров).

В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/2020 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн кубометров.

То, что в Украине значительно увеличились запасы газа в подземных хранилищах, подтвердили и в компании "Оператор ГТС Украины".

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В компании уточнили, что за последние 24 часа из Словакии поступило в ПХГ Украины 37,94 млн куб. м, из Венгрии газ не поступал, а из Польши – 5,2 млн куб. м.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что согласно обязательствам Украины перед Международным валютным фондом (МВФ), уже с 1 июля в стране должна существенно измениться система формирования тарифов на газ. Предполагается, что розничные расценки для населения будут формироваться рыночным путем, а потому тариф на газ будет меняться каждый месяц.

О тонкостях этого вопроса сайт "Сегодня" писал в статье "Каждый месяц цена на газ будет меняться: что принес украинцам меморандум с МВФ".

Напомним, кроме тарифов на газ, претерпят также изменения тарифы на отопление. Однако они будут меняться только раз в год. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также утверждал, что пересмотр тарифов не обязательно означает их увеличение:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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