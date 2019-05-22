Новый рынок электроэнергии хотят запустить позже: на что это может повлиять

По закону, энергетический рынок европейского образца должен заработать с 1 июля

Новый рынок электрической энергии хотят запустить позже. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о переносе полноценного старта энергореформы на три месяца. По закону энергетический рынок европейского образца должен заработать с 1 июля. Почему его хотят перенести и что думают об этом участники энергорынка?

Запустить энергорынок европейского образца не с июля, как это прописано в законе, а тремя месяцами позже – с октября, предлагают несколько нардепов. Уже зарегистрировали соответствующий законопроект. Однако эту инициативу парламентарии не поддерживают.

"Формально, законопроект предлагает перенести введение рынка на три месяца, но на практике ведет к полному отказу от энергетической реформы, согласованной с западными партнерами. Надо понять главное – энергореформа в целом и конкурентный рынок электроэнергии, как ее важный элемент, нужны не западным партнерам, не Евросоюзу или МВФ. Они, прежде всего, нужны Украине", – считает народный депутат Украины Артур Мартовицкий.

Введение в Украине конкурентной модели рынка электроэнергии – обязательство перед Евросоюзом. Отсрочка реформы может повлиять на сотрудничество Украины с МВФ и Всемирным банком, говорят эксперты.

Европейская комиссия пристально следит за ходом украинской энергореформы.

"Мы как международные партнеры Украины конечно заинтересованы в том, чтобы рынок работал бесперебойно и чтобы этот переход прошел гладко", – подчеркивает руководитель группы по вопросам энергетики и окружающей среды Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Торстен Воллерт.

Ключевую роль в работе нового рынка электроэнергии будут играть переформатированные Укрэнерго и Энергорынок.

Руководители предприятий говорят, что будут готовы и к первому июля. Уже тестируют необходимые программы.



"С вероятностью 99,9% рынок с июля будет запущен. Выбора не останется, потому что нет альтернативного механизма", – считает директор "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

О своей готовности работать в новых условиях с июля говорят и представители крупнейших генерирующих компаний.

"С точки зрения технической инфраструктуры. Здесь мы оцениваем готовность на более 90%. И это не голословные слова, это слова компаний, которые уже последние несколько месяцев в очень интенсивном режиме тестируют эти системы", – говорит генеральный директор ООО "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко.

В Энергоатоме, который производит больше электроэнергии в Украине, заверили, что будут сдерживать возможный рост цен для населения. Чтобы тарифы не выросли и предприниматели, и национальный регулятор планируют ограничить стоимость электроэнергии.

"У нас у всех мандраж такой перед первым июля. Ну, на самом деле нечего боятся. Все мы уже давно обсудили, уже есть решение всех вопросов, которые необходимо решить. Тем более все участники рынка согласились, что рынок должен запускаться", – заявил генеральный директор ОП "Энергоатом трейдинг" Сергей Бедин.

С запуском нового энергорынка потребитель сможет выбрать поставщика, который предложит более выгодные условия и качественные услуги.

Напомним, Кабмин утвердил устав предприятий для нового рынка электроэнергии. Чем займутся "Оператор рынка" и "Гарантированный покупатель".

Как сообщалось, рынок электроэнергии – это одно из европейских обязательств Украины в рамках Третьего энергопакета и потому он должен быть введен в ближайшее время, заявила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив в интервью программе "Перша шпальта".

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