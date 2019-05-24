Новый рынок электроэнергии в Украине можно ввести вовремя

Внедрить новый конкурентный рынок электроэнергии Украины должна до конца этого года





Новый рынок электроэнергии можно внедрить вовремя. Об этом говорят энергетические эксперты и ключевые участники энергорынка.

Накануне несколько депутатов зарегистрировали законопроект о переносе даты запуска рынка на три месяца — до первого октября. Однако эксперты уверены, если парламент такое решение примет, это будет не последнее отсрочки.

Внедрить конкурентный рынок электроэнергии Украины должна до конца этого года. Это обязательство перед Европейским Союзом. Согласно закону полноценный запуск энергорынка должна состояться 1 июля. Отсрочка могут угрожать сотрудничества Украины с Всемирным банком и МВФ.

Реформированы государственные предприятия "Укрэнерго" и "Энергорынок", от которых будет зависеть функционирования нового рынка, уже тестируют специальные программы. Представители компаний, говорят, будут готовы к 1 июля. Об этом говорят и другие участники энергорынка.

"Темп подготовки нельзя ослаблять ни при каких обстоятельствах. Правительство сейчас делает все возможное для того, чтобы выполнить все обязательства ", – отметила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко.

А вот подорожает ли свет — до сих пор на этот вопрос звучали разные ответы. Рыночная цена на электроэнергию уже сейчас выше, чем та, которую платит население. Разницу покрывает более высокий тариф для промышленности. Однако от 1 июля, по закону, все – и население, и предприятия – платить по рыночной цене.

Возможно удерживать тариф для населения на нынешнем уровне будут генерирующие предприятия "Укргидроэнерго" и "Энергоатом". Правительство предлагает возложить на них специальные обязанности — продавать электроэнергию для бытовых потребителей по старой цене. Некоторые политики хотят, чтобы специальные обязанности легли на частные компании. По мнению энергетических экспертов, – такое решение вне закона.

Также до 1 июля в стране должен появиться механизм погашения уже имеющихся долгов за электроэнергию.

Ранее заместитель директора Европейской бизнес ассоциации Светлана Михайловская назвала необходимым введение новой модели оптового рынка электроэнергии в запланированный срок – с 1 июля.

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