Новый сезон газового спора: эксперты спрогнозировали развитие событий с газовым договором Украины и РФ

С нового года страна может остаться без тран­­зита газа, а на­­род — без тепла

Запасы. Пока что Украина закачала в ПХГ 12 млрд. «кубов». Фото: AFP

Украинцы могут остаться на зиму с холодными батареями, если власти в ближайшие два-три месяца не справятся с двумя проблемами: закачать до осени в хранилища больше газа, чем обычно, и решить вопрос с транзитом российского газа в Европу после окончания договора Украины с РФ. Напомним: срок его действия истекает 1 января 2020 года. Эксперты бьют тревогу: переговоры не идут, а темпы наполнения хранилищ низкие. "Сегодня" выяснили, как могут развиваться события.

Власти и ЕС

Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль предупредила ЕС о необходимости подготовки к газовому кризису — из-за неуверенности, что новый договор о транзите будет подписан в этом году.

"Пока Россия откладывает переговоры, мрачный сценарий кризиса следует рассматривать серьезно" — сказала Зеркаль и призвала запасаться газом.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев уже заявил, что в этом году надо накопить в подземных газохранилищах (ПХГ) на 4 млрд. куб. м газа больше, чем в прошлом, или 20 млрд куб. м. Лишний газ необходим для заполнения опустевшей трубы и создания в ней давления, позволяющего доставить газ украинским потребителям: предприятиям, коммунальным ТЭЦ, населению. По состоянию на 16 июня в наших ПХГ накоплено 12,58 млрд. куб. м. Вариант прекращения транзита газа из РФ через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным. Ну а Европа свой газ получит в обход: по "Северному потоку" и "Турецкому потоку". Интересно, что еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович на днях поддержал другое предложение, от министра энергетики РФ Александра Новака: продлить действующий договор, пока Украина не перейдет на требования ЕС по поставкам газа. В частности, выделит из "Нафтогаза" отдельную структуру, которая займется лишь транзитом.

Сценарии

По словам директора спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ситуация в Украине становится угрозой нацбезопасности:

"Закачка газа в ПХГ идет в 4 раза медленнее, чем необходимо, по 50 млн куб. м в день, а нужно по 200 млн. Уже понятно, что к зиме не успеем закачать в ПХГ 20, а не 16 млрд куб. м, а с учетом возможной остановки транзита 2 января 2020 года и падения давления в трубе до нуля, нужно иметь на 4 млрд кубов больше обычного".

Сопредседатель Фонда энергостратегий Дмитрий Марунич прогнозирует веерные отключения от газа промпотребителей, как было в 2009 году, и перевод ГТС в реверсный режим (качать газ из Европы). Но на этот раз ГТС сможет проработать в реверсном режиме всего 7—10 дней, так как в ПХГ не будет таких больших запасов газа, как 10 лет назад (до 30 млрд куб. м), и до потребителей на востоке страны газ просто не дойдет из-за низкого давления. Противоположное мнение у директора энергопрограмм Центра мировой экономики НАНУ Валентина Землянского:

"Подписать новый договор в этом году вряд ли удастся, слишком мало времени и конструктива с обеих сторон. Но транзит газа из РФ в ЕС сохранится — либо в последний момент стороны продлят старый договор, либо "Газпром" станет качать газ по ежесуточным заявкам ЕС. На Украину Евросоюз надавит и заставит согласиться с невыгодными для нас условиями, так как в ЕС мерзнуть не захотят. Но это даст нам шанс нормально пережить зиму".

Могут подрасти тарифы

Отсутствие транзита газа по украинской ГТС создаст финансовые проблемы для бюджета страны и технические — для работы ГТС в целом.

"Ежегодно в госбюджет поступало по 3 млрд долларов (около 8% его доходов) как плата за транзит газа в Европу, — уточнил нам Рябцев. — С 2020 года этих денег может не быть. А это, например, половина дотаций дефицитного бюджета Пенсфонда".

Землянский дополнил, что после прекращения транзита возможны технические сложности с доставкой газа в отдаленные села, так как давление в сети будет низким.

"Наша ГТС не спроектирована для работы в режиме реверса, поэтому начнут сбоить газплиты, котлы, люди останутся без тепла. А закупка Украиной в Европе дополнительно 4—5 млрд куб. м объемов газа неминуемо поднимет цену на него, а значит вырастут тарифы для всех потребителей", — уверен Землянский.

Подробнее переговорах по транзиту российского газа через территорию Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале "Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам".

Также новости "Сегодня" писали о том, что Украина планирует наращивать добычу газа внутри страны, чтобы полностью отказаться от импорта голубого топлива уже в ближайшие годы. По мнению правительства, страна вполне способна перейти на полное обеспечение потребностей в голубом топливе, но осталось "найти" еще около 11 млрд кубометров газа собственной добычи в год.

Например, в Полтавской области недавно пробурили новую скважину глубиной шесть километров, которая позволит добывать больше украинского газа. Подробнее рассказали новости "Сегодня":

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