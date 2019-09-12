Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно

Фото: opz.odessa.net

Масштабную приватизацию команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает как одну из ключевых реформ, которые должны пройти в ближайшее время. Еще в июле на встрече с вице-президентом Мирового банка Сирилом Муллером Зеленский упоминал о подготовке к большой приватизации. После начала работы нового парламента он заявил о начале процесса. Законопроекты, которыми вносятся изменения в правила приватизации, вошли в число первоочередных и будут рассмотрены уже на следующей неделе.

Старый список объектов, не подлежащих приватизации, упразднят

Главное изменение, которое планируется внести в правила приватизации, – это отмена "Перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Этот список датирован еще 1999 годом, и в нем насчитывается до тысячи наименований. Вероятно, в него были включены те предприятия, которые имеют стратегическое значение и потому должны находиться под контролем государства (хотя в тексте закона, которым этот список был утвержден, о принципах включения в этот список объектов ничего не сказано). Теперь же этот список предлагается отменить. Соответствующий законопроект – №1054 – так и называется: "О признании утратившим действие Закона Украины "О перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", предлагает этот список отменить.

На первый взгляд, возникает опасность того, что в погоне за "большой приватизацией" государство может лишиться важных стратегических объектов. Однако авторы законопроекта объясняют целесообразность отмены иначе.

В 2018 году был принят закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", в котором сформулированы критерии объектов, которые не могут быть приватизированы. Так, в законе указано, что приватизации не подлежат имущество органов государственной власти и местного самоуправления, военное имущество и имущество правоохранительных органов. Недра, полезные ископаемые и природные ресурсы. Предприятия по выпуску и хранению денег и ценных бумаг, а также ядерной и космической отрасли. Органы спецсвязи. Государственные реестры, архивы и памятники. Запасы госрезерва, национальный оператор почтовой связи, образовательные и медицинские госучреждения, метрополитен и многое другое.

"Закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" содержит исчерпывающий перечень имущества и объектов, не подлежащих приватизации, и устанавливает, что такие объекты не могут быть приватизированы независимо от их включения в Перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации… Также закон устанавливает признаки, по которым объекты государственной собственности могут быть отнесены к запрещенным к приватизации… В то же время Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" состоит из одой нормы, которой утвержден списки с названиями и адресами предприятий… без определения критериев отнесения указанных предприятий в соответствующие перечней запретов. Некоторые предприятия и органы их государственного управления на сегодня ликвидированы, а пребывание под запретом других сдерживает инвестиционную деятельность по развитию государственного сектора экономики и получения доходов от указанных предприятий для главного акционера – украинского народа", – говорится в объяснительной записке к законопроекту об отмене "запретного" списка.

"Изменения из первого пакета экономических законопроектов предусматривают, в первую очередь, отмену перечня запрещенных к приватизации предприятий. Это атавизм. Критерии, определяющие, что нельзя продавать стратегическое имущество (взлетно-посадочную полосу или блок атомной электростанции) уже содержатся в Законе Украины "О приватизации". Отмена перечня расширит пул объектов, которые доступны для малой приватизации", – сказала в комментарии сайту "Сегодня народный депутат Роксолана Пидласа, замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития и одна из авторов упомянутого законопроекта.

Что "уйдет с молотка"

В первую очередь, вероятно, попробуют провести ревизию имущества предприятий, не подлежащих приватизации. В том числе органов власти. Напомним, одно из требований МВФ к Украине – оптимизировать госаппарат и бюджетные расходы на него. Уже сегодня мы наблюдаем сокращение числа министерств и ведомств. Этот процесс может распространиться и на другие госструктуры и предприятия. А высвободившееся имущество могут пустить на приватизацию.

"Закон [о приватизации] определяет, что в случае, если имущество органов государственной власти и органов местного самоуправления, имущество госпредприятий, принадлежащих к сфере управления органов государственной власти и органов местного самоуправления, Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, сил гражданской защиты и иных, непосредственно не обеспечивает выполнение указанными органами установленных задач, – такое имущество является объектами, подлежащими приватизации", – также говорится в объяснительной записке к законопроекту №1054.

Пока список объектов, не подлежащих приватизации, с конкретными адресами объектов, имел законодательную силу, фактически выставить на приватизацию "лишнее" имущество органов власти и госпредприятий было невозможно или по крайней мере сложно. После отмены списка сделать это станет намного проще.

Президент поручил Кабмину до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества для малой приватизации через аукционную систему "ProZorro.Продажи". Также с 1 декабря должна начаться подготовка к приватизации крупных госкомпаний. Первый конкурс по "большой приватизации" планируется провести не позднее 1 апреля 2020 года.

Кстати, список предприятий, запрещенных к приватизации, все-таки будет. Но в обновленном виде и принятый не в виде нового закона. Кабмину поручено подготовить перечень стратегических предприятий, которые выставлять на приватизацию будет по-прежнему нельзя.

Почему "большая приватизация" до сих пор была провальной

О планах провести большую приватизацию украинцы слышат не первый год. Ежегодно в бюджет закладывается огромная сумма как прибыль от приватизации – 17 млрд грн. И ежегодно этот пункт не выполняется. Например, в этом году, как подсчитали, план по приватизации выполнен "аж" на 2%. Вместо 17 млрд удалось собрать только 400 млн грн. В основном – от продажи ненужного имущества, находящегося на балансе местных властей: недостроев, заброшенных зданий, гаражей и туалетов.

Экономический эксперт Александр Охрименко сомневается, что ситуацию с приватизацией удастся изменить.

"Уже нечего продавать. Большая приватизация, которая была при Кучме, работала как? Во-первых, еще было что продавать. А во-вторых, ему удавалось удовлетворить "хотелки" разных олигархов. Сейчас таких интересных для инвесторов объектов уже практически не осталось. А те, что есть, – кому их продавать? Например, Одесский припортовый завод когда-то действительно стоил 1 млрд грн. Его хотели купить несколько олигархов или связанных с ними структур. Но тяжело было так отдать, чтоб остальные были довольны. Закончилось тем, что его вообще никому не продали, и сейчас он уже почти ничего не стоит. Есть и еще целый ряд объектов, которые так же сложно продать. То есть или ты продаешь их тому, кому не хочешь, или никому. А очень большое количество объектов, которые выставляют на продажу, просто никакой ценности не представляют и инвесторам не нужны. Тем более, когда выставляются на продажу части: 50% или сколько-то еще. Так что поговорить – поговорим, а реальной приватизации не будет", – прогнозирует Александр Охрименко.

В свою очередь, Роксолана Пидласа считает, что объектов для продажи у государства достаточно, а об успешности приватизации нужно судить не по суммам поступлений в бюджет. И тоже приводит в пример Одесский припортовый.

"Ключ к успешной приватизации – ориентироваться не на желаемые доходы бюджета, а выставлять все, что не имеет стратегического значения, на аукцион. Рынок сделает свое дело по определению справедливой цены, а государство получит выгоду от роста капитальных инвестиций и роста налоговых поступлений. Объекты есть. Конечно, цена их меньше, чем 10 лет назад, но больше, чем будет через год. Поэтому откладывать приватизацию уже нельзя: чем позже мы выставляем объект на продажу – тем меньше он стоит. Вспомните Одесский припортовый завод", – говорит народный депутат.

Закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", принятый в 2018 году, который дал старт малой приватизации, Роксолана Пидласа называет достаточно прогрессивным и отмечает, что за год его работы от малой приватизации в бюджет поступило 1,5 млрд грн.

"Для массовой приватизации, как бы это банально ни звучало, нужны две вещи: политическая воля и Фонд государственного имущества, который занимается приватизацией, а не схемами", – говорит Роксолана Пидласа.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о наказании за незаконное обогащение.

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