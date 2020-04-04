Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия

Фонд ожидает принятия банковского закона и внесения изменений в бюджет

Международный валютный фонд ожидает внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год и принятия закона о банковском регулировании. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19", – сказано в заявлении.

В то же время Люнгман призвал украинские власти продолжать работу со Всемирным банком для внедрения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли.

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Напомним, 30 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла два необходимых для продолжения сотрудничества с МВФ закона: законопроект о банковском регулировании (в первом чтении) и закон о рынке земли.

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Однако парламентарии не смогли внести изменения в госбюджет-2020 и направил законопроект на доработку.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что в ближайшие дни состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что размер первого транша МВФ может составить 1,7-2 млрд долларов, а размер кредитной программы между МВФ и Украиной должен вырасти с 5,5 млрд до 8 млрд долларов.

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