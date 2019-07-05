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Новый украинский энергорынок набирает обороты

5 июля, 21:26

К 2035 году каждый четвертый киловатт электроенергии будут давать "зеленые" станции


В Украине набирает обороты рынок электроэнергии. Одни из его участников – производители зеленых киловатт. Это станции, работающие на энергии ветра и солнца. Пока тариф на продажу энергии из альтернативных источников фиксированный. Но уже со следующего года может снизиться.

Украинские ветряные и солнечные станции дают электроэнергию украинским городам и селам. Это чистое производство электроэнергии, без выбросов в атмосферу и воду, без ущерба природе. Именно на него и сделала ставку Украина в 2015 году. Деньги на развитие отрасли дали частные инвесторы, в первую очередь украинские. Компания ДТЭК строит станции, работающие на энергии ветра и солнца.

"ДТЭК очень активно вкладывает средства в эту отрасль. И у них есть проекты – и от 10 мегаватт, и до 200 мегаватт, например с компанией Vestas, которая сейчас им будет поставлять оборудование. Они активно включились в этот процесс. Независимо от того, что у них есть большие мощности по производству электроэнергии из угля", – говорит председатель государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

Европейские страны тоже развивали свои зеленые генерации за счет инвесторов. У них большой опыт, а в энергосистеме – большая доля зеленых киловатт. В развитых странах их продают на специальных аукционах. Производители соревнуются между собой, и кто предложит более низкую цену – получит право на долгосрочное соглашение на продажу электроэнергии. Такая же система заработает и в Украине – зеленые аукционы стартуют у нас в 2020 году.

"Это прозрачное, понятное ценообразование на зеленую энергию, которое позволит сделать эту отрасль привлекательной для иностранных инвесторов, чтобы они приходили сюда, чтобы они инвестировали деньги в энергетическую отрасль. Все это дает предпосылки к тому, чтобы Украина становилась более энергонезависимой страной", – считает народный депутат Украины Валерия Заружко.

Благодаря иностранным и отечественным компаниям Украине удалось получить 3 миллиарда евро инвестиций для зеленой генерации. Украинская энергетика стала привлекательной для инвесторов и после запуска нового рынка электроэнергии. Еще больше денег отрасль получит после запуска зеленых аукционов.

Пока "зеленые" станции дают украинской энергосистеме лишь 2% энергии. Но уже к 2035 году в соответствии с энергетической стратегией страны, такой энергии будет четверть от всей производимой в Украине.

Напомним, Зеленский призвал канадцев вкладывать деньги в Украину. От иностранных партнеров ждут инвестиций в зеленую энергетику и участия в восстановлении Донбасса.

Сейчас зеленая энергетика в Украине усиленно развивается. Напомним, уже с 1 января 2020 начнет работать новая европейская модель рынка возобновляемой энергетики в Украине. Это увеличит количество инвестиций в этом секторе. Станции, работающие от энергии солнца, ветра, воды сейчас дают 2% всей украинской электроэнергии. В Украине планируют, что к 2035 году зеленых киловатт в нашей энергосистеме будет уже четверть.

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Тег энергетика, ДТЭК, тариф, аукционы, рынок электроэнергии

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