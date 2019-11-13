Новый закон не повысит стоимость украинской земли: эксперт указал на нюансы

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Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада дала старт земельной реформе. В рамках реформы планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

Как рассказал сайту "Сегодня" аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, сделать украинские наши земли ценными для бизнеса помогут технологии, оборудование и инфраструктура. А ситуация, когда собственники наделов не могут ими полноценно распоряжаться, приводит к снижению ценности земли.

"Ограничение пользования землей ведет к одному итогу – падению ценности земли. Ведь в ситуации, когда есть предложение, но ограничен или ликвидирован спрос, расти в цене ничего не может – нет покупателей. В связи с этим жители сел не получат доходов от земли, не смогут ее продать. В таких условиях земля – это мертвый груз, который не имеет никакой ценности", – объясняет Пархоменко.

Впрочем, по его словам, сразу после открытия рынка земли, запланированного на 2020 год, цена на землю расти не начнет.

"Для экономики, как и для владельцев земельных участков, самый оптимальный вариант – рост цен на землю. Но после самой реформы его не будет. Он возможен только при росте спроса на этот товар. А спрос, в свою очередь, могут формировать как текущие участники рынка, так и новые. Но важно понять, что появление новых участников-иностранцев не происходит в момент. На сейчас стоимость земли в разных областях крайне разная. Наличие инфраструктуры, дорог, элеваторов, железной дороги или реки повышает ее стоимость. Также если на этом участке работают компании, ее ценность может вырасти. Но в большинстве случаев таких факторов нет, из-за чего ожидать появления очереди из покупателей не стоит, как и роста цены на нее. <...> Миф о том, наша земля крайне ценна для кого-то, это просто выдумка. Поскольку сельское хозяйство сегодня это не только земля. Это технологии, оборудование и инфраструктура. Только наличие этих факторов делает землю ценной для компании. И если технологии и оборудование мы можем быстро завезти в Украину, то создать условия в виде дорог, ж/д, элеваторов, барж не получится за несколько лет. Это огромная работа, которую могут помочь сделать иностранные инвесторы", – говорит Пархоменко.

Он уверен, что земельная реформа может позволить Украине стать богаче, но любые ограничения и запреты только задержат этот процесс и не позволят жителям сельской местности продать и распоряжаться участками на выгодных условиях.

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Напомним, в сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Принятый Радой в первом чтении 13 ноября законопроект № 2178-10 предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициарами которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам Зеленского, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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