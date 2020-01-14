Новый закон о соцпомощи: кому выплаты увеличат, а кому уменьшат

Все виды соцпомощи будут суммировать и доплачивать разницу между фактическим доходом и прожиточным минимумом

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Верховная Рада в первом чтении рассматривает законопроект №2494 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", так что не исключено, что к окончательному голосованию некоторые его положения изменятся. Это будет касаться как вопросов усыновления, так и помощи одиноким матерям – об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как заявляла в период формирования госбюджета на 2020 год министр соцполитики Юлия Соколовская, в этом году приоритетное внимание будет уделено детям. В проекте закона предлагается повысить суммарные выплаты на детей, которые находятся под опекой или попечительством, с 2 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста до 2,5 минимума. А на ребенка с инвалидностью – до 3,5 прожиточного минимума.

Причем, судя по тексту законопроекта, появится еще одна возможность усыновить ребенка: кроме сирот и детей, чьи родители лишены родительских прав, можно будет усыновить ребенка, если его родители дали на это согласие (сейчас такие дети преимущественно воспитываются в интернатах).

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Сейчас помощь на детей одиноким матерям назначается независимо от других видов помощи, предусмотренных законом "О государственной помощи семьям с детьми". В законопроекте №2494 предлагается рассчитывать соцпомощь таким семьям на тех же условиях, что и для других малообеспеченных семей. То есть при определении среднемесячного дохода будут суммироваться все виды соцпомощи и доплачиваться лишь разница между фактическим доходом и прожиточным минимумом.

В сопроводительном документе к законопроекту, который называется "Прогноз влияния… на ключевые интересы заинтересованных сторон" отмечается, что в краткосрочной перспективе такое нововведение окажет негативное влияние на семьи матерей-одиночек. Однако в долгосрочной перспективе это принесет позитивный эффект, считают авторы законопроекта. Каким образом – не уточняется.

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