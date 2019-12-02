Нож в спину Украины: эксперт объяснил, какую угрозу таят переговоры с Россией по газу

/ Фото: Сегодня

Реклама

Переговоры Киева с Москвой о прямых поставках газа надо начать с того, что российский "Газпром" переведет на счет "Нафтогаза Украины" 3 млрд долларов, как гласит решение Стокгольмского арбитража. Только после этого можно попробовать начать отношения с "чистого листа" , как предлагают в Кремле.

Об этом президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Выплата этих почти 3 млрд долларов будет индикатором готовности "Газпрома" снова вернуться в правовое поле. Без этого соглашаться на то, что россияне наобещают, не стоит. Скидка, которую сейчас все обсуждают – это отвлекающий маневр", – говорит эксперт по вопросам энергетики.

По его мнению, в противном случае может произойти газовая капитуляция Украины, после чего последует капитуляция в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.

"Для "Нафтогаза" это колоссальные потери того, чего они уже добились. К тому же, на месте "Нафтогаза" не стоило так быстро соглашаться на то, что, мол, деньгами 3 млрд долларов не дают, возьмем газом. Это тоже рискованное дело. В принципе, такой вариант может быть. Но он должен быть каким-то образом гарантирован", – подчеркнул президент Центра глобалистики.

В то же время он напомнил, что гарантии "Газпрома" ничего не стоят, ведь россияне не просто не выполнили ныне действующий контракт.

"Они не выполнили решение Стокгольмского арбитража, которое прописано в этом контракте. Такую пакетную увязку переговоров по Донбассу с газом я предвидел еще несколько месяцев назад. Тем более, что на газовом фронте "Нафтогаз", благодаря тому, что стал независимой компанией, сформировал мощный потенциал сопротивляемости, который "Газпром" не смог преодолеть. Поэтому россияне прибегли к присущей им манере решать эту проблему с политического уровня. На сегодняшний день можно сказать, что "Газпром" успешно ее решает", – посетовал Гончар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может направить скидку от "Газпрома" на субсидии – Оржель

"Даже заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шевчович уже заявил, что пусть вопрос транзита обсудят на высоком уровне. Я считаю, что это нож в спину Украины. Потому что европейцы все время нас учили, что политическая коррупция – это плохо, что не надо смешивать политику и бизнес. А здесь они как раз посоветовали смешать все вместе. А на политическом формате должно быть поставлено условие всем "нормандцам", что освобождаются все без исключения политические заключенные и пленные на Донбассе, а затем продолжаем говорить об урегулировании", – резюмировал эксперт.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина в газовом диалоге с Россией имеет четкую и честную позицию и объяснил, будут ли прямые поставки газа из России .

"Свобода слова Савика Шустера"

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Гончарук предупредил Зеленского об опасности, грозящей на переговорах с Путиным .

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж" .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама