Нужен ли украинцам закон о нулевых декларациях

Не смог отчитаться, откуда деньги, – отдал квартиру. Не подтвердил полученный доход – лишился счета в банке. Недавно генпрокурор Юрий Луценко сожалел, что парламент не поддержит подобный закон, хотя, мол, именно так поступают в Великобритании с теми, кто утаивает доходы.

Хотя депутаты вроде и не против легализации теневых средств. И закон внесли о нулевых декларациях. Заполнил такую – и спи спокойно: твои деньги чисты, как первый снег. Но то, что подается как амнистия капитала, на деле может оказаться спасением для коррупционеров и ловушкой для простых людей, говорит Оксана Котова.

В пяти километрах от Киева, если ехать по Новообуховской трассе, есть село Лесники. Местные в шутку называют его новой Конча-Заспой. За сотку здесь просят не меньше 20 тысяч долларов.

С 9-этажной башни в поместье художника Пояркова хорошо видно Киев и кто что построил.

Памятуя о шуме после обнародования электронных деклараций, в этот раз к ответу: "Откуда деньги?" политики подошли творчески. Подали законопроект "О добровольной декларации физлиц", что бы все нажитое трудом честным и не очень – сделать легальным. Сознаться в недвижимости, машинах, и деньгах в кубышках. Заплатить 2,5% налога, получить иммунитет от уголовной и админ ответственности за происхождение имущества – предлагают каждому украинцу, в том числе и трудовой мигрантке Валерии.

Трудовые мигранты, официально в прошлом году, перечислили родственникам в Украину 9 млрд. долларов. Заплачены ли с них налоги?- финансист Пендзин сомневается. А это важно не только для будущих пенсий не официальных заробитчан, но и в случае если они захотят потратить заработанное или положить на депозит.



"Обычный человек получал з/п в конверте, сейчас он хочет открыть депозит в банке, банк у него не принимает эти деньги, говорит: "Дорогой, где ты их взял?". Для вас это выход из ситуации. Вы за первый год в банке эти деньги отобъете. Потому что у вас депозитная ставка выше 10%. Тут надо понимать, что это очень быстро окупается", – говорит Сергей Фурса, экономист.

Одно дело деньги под матрасом, другое – на зарубежных счетах. В 2016-том, когда легализировать теневые доходы, депутаты пытались через нулевую декларацию – МВФ сказал "нет". И продолжает требовать реформировать фискальную службу и создать антикоррупционный суд.

"При готовом уже антикорупционном суде у вас все чиновники, большая часть, попадает под риск сесть в тюрьму. Если будет легализировано – окажется, что это уже не статья, и их уже посадить нельзя", – говорит эксперт.

А вот другой намек. С осени Организация экономического сотрудничества и развития ужесточит правила работы с офшорами.

"Идет во всем мире очень сильное ужесточение контроля за всеми средствами. Есть показательный кейс из Прибалтики, где сейчас закрылось несколько банков, требуют пояснить происхождение средств. Никто же не гарантирует, что такого рода санкции не будут предприняты в отношении украинских коррупционеров", – поясняет Максим Праздников, экономический эксперт.

Но один из авторов законопроекта доказывает: чиновники и политики "добровольную декларацию" подать не могут. Поскольку все заработанное уже записали в обязательную, электронную декларацию.

Для бизнеса идея с амнистией капитала- вкусный пряник. По подсчетам финансистов, за год в экономику могли бы вернуть около 100 млрд. грн. Бизнесу предлагают все заработанное в тени положить на бесплатный счет, (сумму больше 1 млн грн. нельзя снимать раньше 90 дней) бесплатные счета в одном из трех госбанков, а Фонд гарантирования вкладов, будет возвращать.

"Это деньги которые человек заявил добровольно и они должны быть 100% возвращены", – говорит Чикита Геннадий, автор законопроекта "О добровольном декларировании".

В России амнистия капитала дважды не задалась. Добровольную декларацию подали около 2 тыс человек. В Грузии – 9 человек. А вот в Италии- прошла на ура (легализация по 2,5%. 61 млрд евро вернули в бюджет).

Экономист Праздников объясняет: итальянцы провели амнистию исключительно для рядовых граждан. Без чиновников и политиков. Итальянцы дали бизнесу "сертификат конфиденциального вклада". Это защитный амулет от давления государства.

С доверием сложно. Люди из власти удивляют раз за разом. То госаудитор Лидия Гаврилова, уверенная, что каждый, как и она, в шкафу пылит золотые слитки. Потом – судья Чаус и его банки с долларами, закопанными в огороде. Или замгубернатора Николаевской области- с огромными туннелями под домом, где слитки, иконы, и чемоданы с деньгами.

По сути легализация капитала – палка о двух концах. Амнистия капитала откроет потайные сейфы с теневыми деньгами и даст бизнесу возможность пользоваться ими законно и платить белые зарплаты. Это плюс. С другой стороны -это пути отступления, для тех, чьи космические богатства не объяснит ни одна декларация. В особенности – для чиновников, озолотившихся на государственную зарплату. А вот это плюсом назвать сложно.

Отметим также, недавно сайт "Сегодня" разъяснял, что такое нулевое декларирование и кого оно может коснуться.

Более подробно о том, могут ли ввести обязательное электронное декларирование для всех украинцев, читайте в материале сайта "Сегодня": Е-декларирование для всех украинцев: манипуляция или реальность.