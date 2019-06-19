"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Фото: Александр Яремчук

Работодатели в Украине скоро могут остаться без рабочих рук. Сотрудников старше 45 лет брать не хотят, а молодежи не хватает. Тогда как на рынке труда украинцев старше 40-ка уже 50%. И эта цифра будет расти.

Дискриминация по возрасту

Возраст – не причина отказать в работе. Это запрещает украинское законодательство. Например, статья 2-1 Трудового кодекса говорит, что запрещается любая дискриминация в сфере труда. В том числе, из-за расы, пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического происхождения и возраста .

Такой же запрет содержит статья 1 Закона Украины "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине", отмечает адвокат Юлия Черватюк. В случае дискриминации при устройстве на работу человек имеет право пойти в суд с вопросом взыскания ущерба. Но, несмотря на закон, работодатели продолжают писать в объявлениях о вакансии требования к возрасту. Такой вид дискриминации называется эйджизм.

"Доказать дискриминацию в таких случаях, довольно сложно, так как работодатели не сообщают письменно, или даже устно, о том факте, что человек им" не подходит "по возрасту, но при фиксировании многих моментов (скриншоты объявлений, хранения переписки и т.д.) можно попробовать это доказать", – говорит Юлия Черватюк.

По данным общенационального исследования "Что украинцы думают о правах человека", чаще всего украинцы сталкиваются с дискриминацией по признакам возраста (37,4%).

Каждый второй работник в Украине – старше 40

На рынке труда людей 40-45 лет больше всего – 25,6%. А экономически активного населения старше 40 лет у нас 50,3%, говорится в отчете Госстата. Чаще всего работодатели дискриминируют именно возрастную группу прямым или непрямым способом: требуется, например, "активный и амбициозный сотрудник в молодой коллектив".

Что касается профессий, то чаще всего дискриминируют по возрасту секретарей, офис-менеджеров, операторов ПК, водителей и курьеров. Как начинающим специалистам, так и пенсионерам найти работу непросто, говорится в исследовании Международного кадрового портала Headhunter.

Почти четверть опрошенных указали, что при отказе им не сообщали причину, но было понятно, что работодателя не устраивал возраст соискателя.

Каждый пятый респондент считает, что сегодня наиболее ярко выражена возрастная дискриминация по отношению к людям пенсионного возраста. Именно пенсионерам сложнее всего быть замеченными работодателем и трудоустроиться на какую-либо должность в компании.

В то же время, по данным исследования, в последние несколько лет работодатели Украины начали активнее трудоустраивать специалистов без опыта. Такой подход дает возможность получить более лояльных сотрудников, готовых работать за небольшие деньги, и в перспективе взращивать высококвалифицированных профессионалов внутри компании. Почти в половине офисов есть программы стажировок для студентов и начинающих специалистов.

"Сейчас молодежь выходит на рынок труда позже. Это связано с тем, что период обучения в школе и вузе вырос и постоянную работу молодые люди ищут после 25 лет. Но при этом занятость среди молодежи последние три-четыре годы действительно растет. Студенты быстро находят работу не по специальности. Им не проблема найти себе работу, хотя их часто берут потому, что они соглашаются работать неофициально, их легче уволить в случае чего, можно недоплатить", – комментирует Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины

Из-за предубеждений работодатели останутся без рабочих рук

В Украине молодежи меньше, чем людей старше 40 лет. В 1990-х в Украине резко сократилась рождаемость. И только недавно это малочисленное поколение 90-х-начала 2000-х гг начало выходить на рынок труда. При этом сейчас молодые люди выходят на рынок труда позже. Это одна из причин, почему работающей молодежи становится меньше.

А вот поколение, которому сегодня 40-50 лет, начало выходить на работу намного раньше. В их время высшее образование было менее распространенным, и на обучение уходило меньше времени.

Число людей старшего возраста будет расти, отмечают эксперты, но отечественные работодатели этого пока не осознают.

"Работодатели не видят и еще не восприняли перекос на рынке труда в сторону старшего поколения. Хотя это очевидно. Здесь еще срабатывают стереотипы, что после 45 лет человек ни на что не способен, не может ничего нового. Люди часто сами себя воспринимают старыми: они закрываются и в 40 лет считают себя чуть ли не пенсионерами. Хотя сегодня сорокалетние и пятидесятилетние владеют компьютерными навыками. Они пользуются смартфонами и другими технологиями. Вообще, рамки молодости нужно пересматривать", – говорит Лидия Ткаченко.

Всемирная организация здравоохранения уже пересмотрела возраст молодежи. Таковыми теперь считаются люди 25-44 лет. А средним возрастом – 45-60 лет.

В дискриминации виновна и система образования, считает Ткаченко. Учебные заведения настроены больше на молодежь, потому что им надо получать профессию. Очень мало вузов предлагают программы повышения квалификации.

"Об образовании взрослых говорят очень много. Но в европейских странах есть конкретные программы и карьера привязана к повышению квалификации. Если ты получишь новые навыки, то у тебя будет или повышение зарплаты, или продвижение по должности. У нас такого нет, наши работодатели не настроены вкладывать деньги в своих сотрудников. Они больше настроены на потребление: вот я хочу себя взять человека с высшим образованием и пусть он мне отвечает на телефонные звонки", – отмечает Ткаченко.

Пока работодатели перебирают, нехватка рабочих рук будет усугубляться. Население Украинцы стареет и сокращается.

"Будет много вакансий, которые не будут заполняться. Некоторые рабочие места придется закрывать, какие-то можно автоматизировать. Есть разные пути решения проблем. Если у нас будет более-менее стабильный рост экономики, не будет потрясений, каких-то кризисов, то много чего должно решиться само по себе", считает Лидия Ткаченко.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, почему не работают введенные правительством квоты на сотрудников старшего возраста.

А недавно новости "Сегодня" рассказывали, как Госслужба Украины по вопросам труда проверяет бизнесменов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"