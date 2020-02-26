Нужна ли Украине связь 5G: эксперт дал ответ

Сотовая вышка 5G может обрабатывать в сто раз больше устройств, чем 4G

Кабинет министров перераспределил частоты 800-900 МГц, это даст мобильным операторам возможность расширить покрытие, чтобы на автотрассах и в селах была связь поколения 4G. В правительстве хотят до 2024 года покрыть мобильным интернетом 95% страны, но при этом возникает вопрос, нужна ли Украине связь следующего поколения. Об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня"

В 2020 году Украина должна запускать 5G. – соответствующий президентский указ был подписан в мае 2019 года. Но эксперты скептически относятся к этой инициативе.

"На сегодняшний день связь пятого поколения не имеет смысла для Украины, и так будет еще полтора-два года", – считает Роман Химич, эксперт телекоммуникационного рынка.

В Национальной комиссии по регулированию связи и информатизации также не оглашали планов в этом году запускать 5G.

"В Украине сейчас нет высокого спроса на 5G, не до конца использованы возможности предыдущих технологий, которые пришли в Украину с большим опозданием. 4G имеет очень широкий потенциал развития с точки зрения внедрения дополнительных сервисов для частных абонентов, бизнеса и государства. Миллионы украинских абонентов до сих пор не начали пользоваться смартфонами и скоростным мобильным интернетом", – отметили в lifecell.

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Покрытие 4G в Украине. Карта НКРСИ

На самом деле, технология 5G – не для массового использования. Она рассчитана на промышленный сектор и технологические проекты в различных отраслях и может использоваться в медицине, агросфере, транспорте. Например, аграрии смогут удаленно управлять сельхозтехникой и с помощью датчиков следить за состоянием почвы и урожаем. Автоматизированные системы сами будут определять, когда полить и удобрить почву. Для этого нужен постоянный доступ к скоростному интернету. Если скорость 4G составляет около 20 Мбит/с и ее достаточно для загрузки HD-фильма за 30 минут, то 5G превзойдет его на несколько порядков: от 500 до 1500 Мбит/с.

Сотовая вышка 5G может обрабатывать в сто раз больше устройств, чем 4G. Это означает, что перегруженные базовые станции должны уйти в прошлое – по крайней мере, до тех пор, пока развитие "интернета вещей" не будет означать, что к интернету подключен не только ваш телефон, но и мебель, бытовая техника и одежда.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "4G будет в каждом селе: когда всю Украину покроют скоростным интернетом".

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Украине официально представили мобильное приложение "Дія". Подробности – в сюжете.

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