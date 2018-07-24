"Нужно выгрызать место под солнцем": Ляшко объяснил, как квоты ЕС угрожают стабильности гривни

Европейский Союз ввел дополнительные квоты для металлургов. Теперь Украина за переэкспорт продукции должна будет платить дополнительные 25% сбора. Лидер радикальной партии Олег Ляшко рассказал в эфире программы "Сегодня" на телеканале "Украина", какими могут быть последствия введения квот для каждого украинца.

"Что такое 25% пошлины на нашу металлургическую продукцию? 30% ВВП Украины – это продажа металлургической продукции. 300 тысяч украинцев работают в горно-металлургическом комплексе. Когда эта продукция становится дороже, она становится менее конкурентоспособной. Это означает, что людям не поднимут зарплаты, не будет реализации продукции – и мы теряем рынки. ... От продажи металлургической продукции зависит валютная выручка – это миллиарды, стабильность гривни, а значит и стабильность цен. То есть защищая рынки для металлургической продукции, мы защищаем стабильность гривни и интересы каждого украинца", – сказал Ляшко.

По мнению политика, украинская власть должна в ближайшее время обратиться к Еврокомиссии с требованием отменить квоты. Кроме того, Ляшко настаивает на необходимости пересмотреть Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной ЕС в сторону увеличения квот на поставки украинской продукции.

"Украинская власть должна бороться за интересы национального производства. Выгрызать свое место под солнцем и бороться за каждое рабочее место", – считает лидер Радикальной партии.

Также Ляшко уверен, что в Украине следует активнее развивать внутренний металлургический рынок.

"Если бы хотя бы половину своей продукции продавали в Украине, мы бы не зависели от прихотей и "чихов" еврочиновников и каких-либо других чиновников. Нужно Украину, которую превратили в большую свалку, делать большой стройкой, чтобы была возможность реализовывать продукцию в том числе металлургии", – заявил Ляшко.

Он уточнил, что речь идет о проектах масштабного строительства жилья и дорог, обновлении коммунальной инфраструктуры, замене движимого состава на украинском транспорте. По словам Ляшко, этому призван поспособствовать законопроект "Покупай украинское, плати украинцам".

Напомним, Ляшко ранее также призвал поддержать украинскую угольную промышленность.