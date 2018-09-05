"Нужны деньги": СМИ узнали о "нефтяных" планах Саудовской Аравии

Саудовская Аравия планирует удержать цену нефти в диапазоне 70-80 долларов за баррель. Такое решение власти страны приняли на фоне переноса сроков IPO (первичного публичного размещения акций) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, несмотря на то, что IPO было отложено на неопределенный срок, Саудовская Аравия планирует поддерживать цены на нефть на как можно более высоком уровне – стране нужны деньги для финансирования ряда крупных проектов.

"Саудитам нужна нефть по цене в 80 долларов за баррель, и они не хотят, чтобы цены уходили ниже отметки в 70 долларов. Им нужны деньги. У них есть идеи и планы, а теперь еще и сроки IPO были отложены", – отметил один из источников.

Saudi Aramco – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует 99% всех месторождений в стране с запасами нефти объемом около 260,8 млрд баррелей, что составляет около четверти мировых разведанных залежей этого вида ресурсов.

Сегодня, 5 сентября, по состоянию на 10:55 по киевскому времени цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 77,66 доллара за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании ценами, на что саудовский министр энергетики Халед Аль-Фалех заявлял, что ни ОПЕК, ни каждая из стран в отдельности не считают своей целью установление конкретной цены на нефть.

Нефтяные котировки стабилизировались в 2017 году после начала действия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, которое позволило уменьшить предложение на рынке.

Весной 2018 года волатильность повысилась после заявления Трампа о введении санкций против Ирана – третьего производителя нефти в ОПЕК.

При этом в России настроились на обвал стоимости нефти в конце 2018 – начале 2019 года.