"Няни" для инвесторов и опровержение слухов об отставке Кабмина – как в Давосе прошел "Украинский завтрак"

В Давосе сегодня прошел "Украинский завтрак". Его уже 16 раз организовал во время Всемирного экономического форума Фонд Виктора Пинчука. Мероприятие посетил премьер Алексей Гончарук. "Сегодня" видели, кто еще пришел на "Украинский завтрак", и о чем на нем шла речь.

В Украине есть все необходимое, кроме денег. Такую мысль можно услышать в Давосе. Инвестиции, как внутренние, так и внешние – нужны, как воздух. Заинтересованному бизнесу, в свою очередь, нужны прозрачные законы и предвиденные действия власти.

"Украинский завтрак" в Давосе, организованный Фондом Виктора Пинчука – мероприятие, с одной стороны, уже традиционное и несколько привычное, ведь состоялся он не впервые. Впрочем, предусмотреть все острые вопросы здесь просто невозможно.

Приглашенным показывают обращение Владимира Зеленского. В нем он говорит о том, что говорил накануне во время панельной дискуссии на главной площадке форума. Западным инвесторам в Украине создадут сверхусловия и предложат всевозможные налоговые льготы. Украинский бизнес, представители которого приняли участие "Украинском завтраке", ищут ответов у премьера: мол, а нам как работать? Алексей Гончарук обещает равные условия для всех.

"К тем людям, которые инвестируют в Украину уже, отношение точно должно быть не хуже, чем к тем, кого мы хотим привлечь. Наша задача – не в ручном режиме решать ваши проблемы, наша задача – получать от вас сигнал, где система дает сбой", – говорит премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Следующие вопросы – об уполномоченных правительства, которые в перспективе должны заниматься инвесторами. Каждому желающему вложить деньги в украинскую экономику Кабмин будет предоставлять по одному чиновнику. В зале невольно шутят о "няньках".

"Я готов получить "няню" от Кабмина, потому что мы проинвестировали более 200 млн. долл. И тогда нам положено две "няни". Мы будем ждать, когда это произойдет", – с улыбкой говорит основатель холдинговой компании Василий Хмельницкий.

Виктор Пинчук, основатель традиции таких деловых завтраков здесь, в Давосе, еще во время приветствия подчеркнул: откровенный разговор всегда лучше, чем сплетни или искаженная информация.

"Главная задача Украины: реформы и оборона от агрессии. А еще важно выстроить правильный нарратив об Украине. Это очень важно. Потому что люди, которые никогда в Украине не были, имеют очень искаженное видение нашего государства. Мы должны быть повсюду и показывать правду! Она не будет всегда приятной, но это точно лучше, чем те стереотипы и слухи, которые существуют о нас в мире", – заявил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Ну, а один из слухов опроверг прямо на мероприятии лично премьер. Правда модератору пришлось трижды переспрашивать о возможной отставке украинского правительства, пока Алексей Гончарук не ответил прямо.

"Правительство никуда не уходит, правительство продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок. Это слухи. Я не планирую никуда идти, у нас замечательные отношения внутри команды с президентом, у нас замечательное беспрецедентное взаимодействие со всеми высшими органами власти", – говорит премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

А пока Украина – в ожидании инвестиций частного бизнеса, похоже Международный валютный фонд согласился на возобновление сотрудничества. По крайней мере Алексей Гончарук уверен: после переговоров в Давосе, уже в феврале, следует ожидать начала программы расширенного финансирования от МВФ на общую сумму 5,5 млрд. долл.

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