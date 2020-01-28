"Няни" для инвесторов: Милованов рассказал, как будут работать

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Операционно проект инвестиционной "няни"будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest, заявил в понедельник министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Операционно это будет решаться на базе UkraineInvest, там есть инвестиционные менеджеры, за последние 12 месяцев они привлекли сделок на 2,6 миллиардов, большинство сделок по "зеленой" энергетике" проходили именно через UkraineInvest. Это организация, которая является полностью государственным агентством по привлечению инвестиций. На ее базе и будет работать "инвест-няня", - заявил Милованов в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, в агентстве UkraineInvest уже работает много инвестиционных менеджеров, но их количество нужно наращивать. Министр также добавил, что в течении нескольких недель законопроект об инвестиционных "нянях" будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров, а потом – направлен в Верховную Раду.

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"К счастью или несчастью Министерство экономики должно готовить и готовит этот законопроект. Премьер-министр поставил четкие сроки, когда этот законопроект должен быть вынесен на Кабинет Министров и после этого он, конечно, пойдет в Верховную Раду. Это должно будет состояться в следующую среду, но на самом деле, я думаю, это займет несколько недель, поскольку нам нужно проработать все моменты", – добавил Милованов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

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