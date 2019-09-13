Обед украинца по-домашнему: как изменились цены на основные продукты за лето

Украинский борщ / Фото: Depositphotos

Наша новости "Сегодня" продолжает проект по мониторингу цен на основные продукты — "Обед украинца". Мы включили в него пять традиционных блюд: борщ, бутерброд с салом, овощной салат, вареники с грибами и картошкой, компот. А специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК) на основании данных Госстата подсчитали, сколько это стоит и как изменились цены за лето.

/ Фото: Сегодня

Хотя поесть вареников, запив их компотом, стало дороже, в целом, из-за низких сезонных цен на овощи, обед украинца за три месяца подешевел на 3,5%, или на 1,41 грн. Всего в конце августа на обед потратим 39,33 грн, что на 1,4 грн меньше стоимости его в конце мая. Но за год цены все же выросли на 17,3%, или на 5,8 грн. Как рассказала нам аналитик УАК Неля Онищенко, в конце мая были причины, вызвавшие рост цен на овощи: конец сезона старого урожая, дефицит на рынке, восполненный дорогим импортом. За счет грибов и муки вареники подорожали на 1,8% по сравнению с концом мая и на 10% за год, на конец августа порция стоила 7,17 грн.

Подешевело

Порция борща обойдется в 11,1 грн, что на 10,8% меньше, чем в конце мая. Причина — сезонное падение цен на борщнабор. Кило капусты подешевело на 57,4%, до 7,5 грн/кг, картофеля — на 14,7%, до 13,22 грн/кг, свеклы — на 70,3%, до 6,3 грн/кг, моркови — на 58,3%, до 7,3 грн/кг, лука — на 11,5%, до 17,2 грн/кг. Радует стоимость салата: порция витаминов обойдется в 12,88 грн, это на 6,2% ниже, чем в конце весны. Но из-за сокращения площадей под помидорами и засушливого лета за год салат стал дороже на 40,6%. Стоимость бутерброда с салом за лето не изменилась, но за год он подорожал на 7,4% из-за постепенного роста цен на хлеб, за квартал они прибавили на 1,4%, за год — 12,5%.

Прогноз экспертов

"Скоро увидим небольшое снижение цены на картофель, морковь, свеклу, капусту, — утверждает Онищенко. — Сейчас магазины заполнены молодыми свежими овощами. И если сезон огурцов и помидоров скоро закончится, то собирать основной урожай овощей борщнабора только начинают. Это позволит украинцам в сентябре-октябре закупать эти продукты дешевле. Но, по словам эксперта, к зиме цена начнет подниматься, прежде всего это касается картофеля, так как его валовой сбор ожидается хоть и неплохой (14—15 млн т), но это почти на треть меньше по сравнению с прошлым годом".

Продолжат дорожать мука, хлеб, а конец лета традиционно знаменует повышение стоимости молока и яиц.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались что выгоднее: закупить запасы овощей или вложить в "капусту", а эксперты рассказали, куда выгоднее инвестировать простым украинцам.

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