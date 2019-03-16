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Обед украинца по-домашнему: как подорожали основные продукты за год

Сегодня, 06:40

Как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

Фото: Pixabay
Обед украинца по-домашнему: как подорожали основные продукты за год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78b/034/5c878b034e7f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78b/034/5c878b034e7f4.jpg Экономика Как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Сегодня" запускают новый проект по мониторингу цен на основные продукты — "Обед украинца". Мы включили в него пять традиционных блюд: борщ, бутерброд с салом, овощной салат, вареники с грибами и картошкой, а также компот. А специалисты Украинской аграрной конфедерации (УАК) на основании данных Госстата подсчитали, сколько это стоит и как изменились цены за год. Как оказалось, стоимость обеда увеличилась ненамного — на 2,5 грн, или на 7%, и теперь он обойдется в 38,29 грн. Из пяти блюд подорожали три, а компот и вареники стали доступнее. 

Подорожало

"За год больше всего изменилась стоимость бутерброда с салом, который подорожал на 28,8% или на 1 грн, в цене прибавили и хлеб ( на 28,3%), и сало (на 28,9%)" — говорит аналитик УАК Неля Онищенко. 

 Если раньше сало стоило почти вполовину дешевле мяса, то теперь вырезку покупаем по 125 грн/кг, сало — по 116 грн/кг. Борщ за год подорожал на 12,2%, до 10,86 грн за порцию (400 г). Цена на лук и капусту выросла в разы — на 198,1% и на 118,2% соответственно, что связано с низким урожаем прошлого года, который сейчас пытаются компенсировать импортом. Свекла подорожала на 56,1%, морковь — на 40,2%, картофель — на 36%, томат — на 16,8%. Прибавили в цене свинина — на 8,8%, сметана — на 15,6% и вода — на 10%. Зеленый салат за год подорожал на 4% за счет томатов (+16,8%), растительного масла (+2%) и зелени (+3,57%). 

Подешевело

Главная причина удешевления вареников — снижение стоимости самых дорогих ингредиентов начинки — грибов — на 13,84% и яиц — на 5,43%. Это перекрыло рост цен на муку (+31%), сметану (+16%) и картофель (+36%). Подешевели почти вдвое специи, но из-за их малой доли в рецепте на общую стоимость это почти не повлияло. Компот стал доступнее оттого, что в его состав входят яблоки и сахар — именно те два продукта, цены на которые резко упали. Яблоки за год подешевели на 44,7% (–6,3 грн/кг) из-за рекордного урожая, а сахар — на 10,13% (–1,56 грн/кг) из-за больших переходящих запасов. 

Прогноз эксперта

По оценкам Онищенко, цены на овощи прошлогоднего урожая снизятся к середине апреля, когда в большом количестве начнут появляться свежие тепличные овощи. А надеяться, что подешевеют мясо и молокопродукты, не приходится. Наоборот — перед Пасхой и в мае увидим небольшой (до 5%) рост цен из-за увеличения спроса при неизменном предложении. Причины тому — индексация пенсий и подорожание газа, которое приведет к росту себестоимости и сырья, и конечной продукции.

Напомним, ранее "Сегодня" узнали, насколько подорожали продукты за месяц. Домашняя куриная грудка теперь подорожала до 111 гривен за килограмм. Цены на масло и "молочку" при этом не поменялись. 

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Тег продукты, цены, борщ, цены на хлеб, цены на продукты, рост цен, цены на овощи

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АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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