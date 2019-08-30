Объединение двух министерств в новом Кабмине: Милованов озвучил цель

По словам Милованова, объединение Минагропрода и Минэкономразвития носит стратегический характер

Тимофей Милованов. Фото: Кабинет министров Украины

Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия будут объединены для ускорения ключевых реформ в аграрном секторе и приватизации государственных предприятий.

Об этом в пятницу, 30 августа, на своей странице в Facebook написал Тимофей Милованов, назначенный накануне Верховной Радой на пост главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Цель объединения – ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений – увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузка системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрение инноваций в аграрной сфере", – отметил он.

Подробнее о первом заседании парламента читайте в нашем онлайн-репортаже – Первое заседание Верховной Рады IX созыва: главные подробности, фото и видео

По его словам, детальное описание реформы будет изложено в программе Кабмина, которую представят на рассмотрение Верховной Рады в определенные законом сроки, а сейчас правительство нарабатывает карту приоритетов и план действий.

Реклама

"Для министерства является важной синхронизация деятельности всех рынков и внедрение эффективных, прозрачных и понятных правил игры. Реформа аграрной отрасли с учетом ее комплексности требует стратегического согласования с ключевыми изменениями в других сферах", – подчеркнул Милованов.

Глава министерства назвал дерегуляцию и диджитализацию ключевыми инструментами борьбы с коррупцией в сферах апробаций, сертификации и разрешительной деятельности.

При этом, по его словам, приватизация госпредприятий приведет к ликвидации неэффективности в управлении субъектами хозяйствования и прямых потерь государственного бюджета, а перезагрузка системы госстатистики позволит получить четкие цифры относительно показателей развития отрасли и формировать прогнозируемые долгосрочные ориентиры и приоритеты госполитики.

В тренде Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент

"Объединение министерств носит стратегический характер… Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив", – заключил Милованов.

О том, как прошел первый день работы нового парламента, читайте в материале сайта "Сегодня" – Решения и скандалы: как отработала первый день Верховная Рада.

О событиях 29 августа смотрите также в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама