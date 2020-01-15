Объем экспорта муки в ОАЭ вырос в 6 раз

На Ближний Восток в первой половине 2019/20 МГ отправили почти 86 тыс. т пшеничной муки украинского производства

/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Украина в июле-декабре 2019/20 маркетингового года нарастила экспорт пшеничной муки до 190 тысяч т, что на 56% превышает показатель первой половины предыдущего сезона.

По итогам шести месяцев основным импортером украинской муки стали ОАЭ, закупив 52,7 тыс. т, тогда как за июль–декабрь 2017/18 МГ в данном направлении было отгружено 21 тыс. т, а за аналогичный период сезона-2018/19 – лишь 8,3 тыс. т.

В целом, в направлении Ближнего Востока в первой половине 2019/20 МГ было экспортировано 85,9 тыс. т пшеничной муки украинского производства.

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Доля ОАЭ в нем составила 61%, на второй позиции находится Палестина с долей в 20% (17,2 тыс. т), на третьей — Израиль, 8% (6,9 тыс. т).

"Таким образом, по итогам первой половины 2019/20 МГ доля ОАЭ в общем экспорте пшеничной муки из Украины составила 28%, тогда как за июль–декабрь 2018/19 МГ — только 7%, а за аналогичный период сезона-2017/18 — 9%", – добавила аналитик АПК-Информ Виктория Рожко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что морские порты Украины впервые за 10 лет рекордно нарастили перевалку грузов. Ее объем преодолел отметку в 150 млн т. Наиболее динамично – более чем на 30% – выросла перевалка зерновых грузов. Объем перевалки зерновых за январь-ноябрь 2019 года составил 48,8 млн т.

Напомним, во время подведение итогов урожая 2019 года был установлен новый рекорд: по данным Минэкономразвития, куда теперь входит на правах департамента и бывшее Министерство агрополитики, собрано 74,5 млн т зерновых и зернобобовых культур. Это больше на 4,4 млн т, или на 6%, чем в 2018 году.

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018-2019 МГ Украина поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки при рекордном урожае в 70 млн т, что на 9,5 млн т больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн т). Без учета муки экспорт составил 49,995 млн т.

Мы сообщали, что Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле. Например, американцы готовы выложить за литр привычного для украинцев продукта от шести долларов, то есть около 150 грн. Подробнее – в нашем сюжете:

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