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Обещание санкций США против "Северного потока – 2" вызывало бурную реакцию Кремля

21 мая, 16:49

Позицию Вашингтона назвали "негодным инструментом"

Фото: nord-stream.com

Возможные санкции США в отношении газопровода "Северный поток – 2" в Москве назвали "негодным политическим инструментом". Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Наша позиция известна: "Северный поток - 2" - это абсолютно коммерчески обоснованный проект, который отвечает энергетическим интересам Европы. — Подобные заявления -  это негодный политический инструмент, чтобы США обеспечили себе более выгодные условия для экономической деятельности, а попросту говоря, заставить европейцев покупать более дорогой американский газ", – сказал Грушко.

Он уверен, что США оказывают давление на ЕС.

"Все эти заявления - в цепи беспрецедентного нажима на европейцев, которым просто выкручивают руки и не дают реализовать проект, который направлен на их собственные интересы", - считает российский дипломат.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри в ходе визита в Киев заявил, что Администрация США планирует ввести санкции против проекта "Северный поток – 2""Сопротивление "Северному потоку – 2" все еще очень активно в США", – подчеркнул Перри.

Как известно, американские сенаторы внесли законопроект, который должен остановить строительство "Северного потока-2", введением санкций против причастных лиц и компаний.

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута - таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.


"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе в обход Украины, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. 

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Тег газ, санкции, грушко, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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