"Обхаживают клиента": что стоит за заявлениями России в преддверии газовых переговоров

/ Фото: Укртрансгаз

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Уточнивдату очередной трехсторонней технической встречи по транзиту газа через Украину, замминистра энергетики России Анатолий Яновский отметил, что уже идет "отработка корпоративных документов". Не говорит ли это о каких-то предварительных договоренностях, которые собираются обсудить 29 ноября, сайт "Сегодня" спросил у экспертов.

Глава правления альянса "Новая энергия Украины" Валерий Боровик считает, что разговоры о подготовке документов и позитивную оценку итогов технической встречи 20 ноября рассчитаны на то, чтобы подтолкнуть правительство и президента Украины пойти на уступки РФ.

"Это странная подача... Переход к этапу так называемого "обхаживания клиента". Если брать во внимание заявления и президента РФ, и руководства "Газпрома" – [это говорит] о том, что они готовы давать серьезные скидки на голубое топливо, если будет продлен транзитный контракт на действующих условиях", – сказал он.

В то же время директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев обращает внимание на то, что создать независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) в Украине до переговоров не успеют. А, соответственно, и ожидать результата не стоит.

"Чтобы подписать соглашение, нужно создать в Украине квалифицированного, независимого, сертифицированного по европейским правилам оператора ГТС. Его еще не создали. План мероприятий по реализации этой задачи рассчитан до 2 января 2020 года. То есть никакого оператора 29-го числа создано не будет. "Газпрому" не с кем подписывать соглашение, даже если какой-то компромисс будет достигнут", – объяснил эксперт.

Также время Рябцев указал на риски для Украины, связанные с грядущими кадровыми перестановками в Европейской комиссии и выходом вице-президента ЕК Мароша Шефчовича из трехсторонних переговоров по газу.

Кроме того, эксперты сомневаются, что "Газпром" согласится погасить долг перед "Нафтогазом" поставками голубого топлива во исполнение решением Стокгольмского арбитража. Хотя о готовности к этому официально заявили в "Нафтогазе".

"Нет и мысли у "Газпрома", чтобы начать это делать (погашать долг. – Ред.) или хотя бы начать переговоры о форме погашения. А меж тем каждый день идут штрафы за непогашение долга, – говорит Боровик. – "Газпром" идет ва-банк – хочет полностью пересмотреть решения Стокгольмского арбитража за пределами арбитражных соглашений с Украиной. Если Украина откажется от этого – фактически разрушит систему сдерживания путем подписания договоров, [состоящую в том] чтобы одна сторона не "кидала" другую".

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сразу заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым.

25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома". В украинской компании отметили, что если стороны не успеют заключить долгосрочный контракт на транзит по европейским правилам, все другие варианты в любом случае должны соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам. Кроме того, "Нафтогаз Украины" готов "рассматривать предложения "Газпрома" по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующие мировому соглашению". Один из вариантов – погашение долга не деньгами, а газом.

Ранее о требованиях "Газпрома" к Украине также рассказал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков:

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