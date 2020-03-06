Обиделись на речь Зеленского: таможня объяснила недочет в работе

В январе и феврале 2020 года на сборы таможни повлияли два фактора - снижение импорта сырьевых товаров и укрепление гривни.

В Государственной таможенной службе объяснили невыполнение плана по сборам в госбюджет 13 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в январе и феврале 2020 года на сборы таможни повлияли два фактора – снижение импорта сырьевых товаров и укрепление гривни.

"В январе-феврале 2018 года налогооблагаемый импорт составил 7,6 млрд долларов, тогда таможня перечислила в бюджет 1,9 млрд долларов. В январе-феврале 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) налогооблагаемый импорт вырос на 0,37 млрд долларов, поэтому и таможня перечислила в бюджет на 0,3 млрд долларов больше. В январе-феврале 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019) налогооблагаемый импорт упал на 0,21 млрд долларов, поэтому таможня перечислила на 0,27 млрд долларов меньше", – привели статистику в пресс-службе.

Импорт потребительских товаров – продукты питания, напитки и т.п. – вырос. При этом снизился импорт сырьевых товаров, к которым относятся нефтепродукты, уголь, кокс, руды, удобрения. Сырьевой импорт составляет 43% от объема всего импорта.

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"Почему упал сырьевой импорт? Разберем на примере газа: еще с лета прошлого года мы активно закачивали его в резервы, потому что боялись, что с 1 января 2020 года прекратится его транзит. Из-за рекордно теплой зимы потребление газа сократилось, поэтому потребность в его импорте и растаможивании отпала", – пояснили в пресс-службе.

Доходы бюджета от таможни напрямую зависят от объемов налогооблагаемого импорта. На объемы такого импорта таможня не влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства.

"Есть еще один фактор, который объясняет, почему таможня не смогла увеличить поступления – курсовая разница. В бюджет-2020 правительство заложило курс доллара на уровне 27 грн. В январе-феврале 2020 гривна укрепилась, а доллар стал стоить 23,68-24,57 грн. Когда стоимость импортируемого товара в долларах осталась такой же, а в гривне она снизилась, так как курс гривны укрепился, мы получаем меньше налогов. То есть таможня при таких раскладах меньше собирает: в январе-феврале 2020 году она собрала в гривне меньше (на 12,3%) поступлений 2019 года. Зато в долларах – поступление в объеме 1,9 млрд долларов – остались практически неизменными (если не учитывать поступления от "евроблях" как единоразового платежа в 2019 году)", – отметили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что глава таможенной службы Максим Нефьодов рассказывал ранее, сколько денег таможня передала в госбюджет за 2019 год. Он отметил, что таможня, пребывая на начальном этапе реформирования, работала существенно эффективнее, чем в 2018 году при "крепких предшественниках".

Недавно таможня отчиталась о штрафах. В ведомстве отметили, что только в январе 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушения таможенных правил и заработала на этом миллионы.

Также мы писали о том, что 4 марта руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5 440 долларов. Задержание проводилось сотрудниками Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры.

А новости "Сегодня" рассказали о том, как на Волыни задержали партию брендовой одежды на 13 млн гривен, которую пытались провезти в качестве продукции для магазинов сэконд-хенда:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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