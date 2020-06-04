Областные советы смогут брать кредиты под госгарантии на строительство дорог

Предусмотрена возможность погашения местного долга за счет субвенции из госбюджета. Ее размер увеличен

В Украине, где в 2020 году появится 25 тыс. км дорог, областные советы получили право осуществлять местные внутренние заимствования под государственные гарантии на строительство, ремонт и содержание автодорог. За такое решение проголосовал парламент, приняв закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".

В документе закреплено право областных советов осуществлять местные внутренние заимствования под госгарантии на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.

При этом предусмотрена возможность погашения местного долга за счет субвенции из госбюджета на финансовое обеспечение строительства и ремонта автодорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. При этом размер средств такой субвенции, которые могут быть направлены на погашение долгов, увеличен с 10% до 30%.

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Также законопроектом вносятся изменения в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины", согласно которым средства Государственного дорожного фонда могут направляться также на содержание бюджетных учреждений, обеспечивающих функционирование информационно-аналитической системы дорожного хозяйства и тому подобное.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Хмельницкую область ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

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