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Облегчит жизнь бизнесу: эксперт оценил новую идею НБУ

7 декабря, 12:02

Александра Романюк

По мнению эксперта, этим новшеством захотят воспользоваться многие

/ Фото: Getty Images

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Нацбанк планирует разрешить магазинам выдавать наличные держателям банковских карточек прямо через кассы магазинов. Проект такого постановления НБУ сейчас вынесен на общественное обсуждение.

По мнению экспертов, для бизнеса возможность переводить наличные деньги в безналичные – прямая выгода. Новшество значительно облегчит жизнь предпринимателям, так что, вполне вероятно, воспользоваться им захотят многие.

"Люди часто расплачиваются в магазинах наличными деньгами. И потом магазин должен посчитать эти деньги, сдать на инкассацию, отвезти в банк. Причем за инкассацию придется заплатить. Если же можно будет выдавать деньги физлицам из кассы, не нужно будет везти их в банк, магазины от этого точно выиграют", – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Отметим, что Украина – далеко не первая страна, в которой снимать деньги с банковских карточек можно будет в магазине. Такая услуга существует в розничных сетях США и Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Канаде, Австралии и многих других станах. Она называется по-разному: "возврат денег по карте", "предоставление кэшбека", "выдача наличных" и т.д.

Подробнее об идее НБУ читайте материале сайта "Сегодня": "В магазин за наличкой: получить деньги с карты можно будет на кассе".

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