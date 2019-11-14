Обман с элитными турами: 30 украинцев лишились VIP-отдыха на 4,5 млн гривен

У одного из пострадавших сорвалась турпоездка стоимостью 600 тыс. гривен

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Более чем на четыре миллиона гривен обманула людей туристическая фирма в столице, утверждают пострадавшие клиенты. Ранее сообщалось о и другом "элитном" обмане – на 1,3 млн гривен. Компания в Киеве продавала элитные туры ценой от 100 тыс. гривен. Люди платили за отдых, но в отпуск так и не полетели. И вот уже полгода как не могут вернуть свои деньги.

Пострадавшие клиенты турфирмы заходят в тесный судебный зал. Здесь выбирают меру пресечения человеку, который, по словам клиентов, обманул их на несколько миллионов гривен. Игорь Весков назвался директором турфирмы и продавал туры ценой от 100 тыс. гривен.

"Друг нашей семьи порекомендовал нам этого человека, который нас обманул. Сумма была чуть больше шести тысяч долларов. И он предложил цену буквально на 200 долларов ниже", – говорит одна из пострадавших Виктория Мельник.

Фирма Игоря Вескова продавала свои туры через интернет. Клиенты были из разных городов, но проблемы у всех – схожие. За несколько дней до путешествия клиенты приезжали в офис забрать документы. Но двери были закрыты, а владелец не отвечал на звонки.

Корреспондентам "Сегодня" рассказали, что всего турфирма обманула 30 человек в течение месяца, на общую сумму – 4,5 млн грн.

Адвокат Игоря Вескова выступил в суде против круглосуточного ареста своего подзащитного.

"У него есть семья, ему нужно обеспечивать свою семью, для этого нужно работать", – говорит адвокат подозреваемого Андрей Лакуша.

Судя по сайту в интернете, турагенство работает до сих пор, на интернет-странице расписаны часы работы и контактные номера. Но находится турфирма уже по другому адресу.

Один из потерпевших говорит о 600 тысячах гривен ущерба. В суде его представлял адвокат. Имени клиента защитник не называет.

"Сумма убытков, которая была причинена моему пострадавшему обвиняемым Весковым, это около 600 тыс. гривен", – говорит представитель потерпевшего Юрий Бурым.

По словам адвоката, его клиент заказал такой дорогой тур на новогодние праздники.

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Как объяснили новостям "Сегодня" турагенты, отпуск на полмиллиона гривен – это две недели отдыха втроем в любой точке планеты.

"Дорогие острова, которые вам нравятся, можно заказать индивидуальные трансферы, даже вертолетные, даже нанять какие-то катера, яхты в процессе отдыха", – говорит председатель Всеукраинской ассоциации туристических операторов Игорь Голубаха.

Однако вернуть свои деньги обманутые смогут не скоро. Суд в очередной раз переносят. А пострадавшие жалуются, что оплачивать судебные расходы им становится сложнее.

"Расходы, которые идут по этому судебному делу, они не очень маленькие", – говорит потерпевшая Мария Мурга.

Сколько еще раз придется посетить суд, чтобы вернуть средства, не могут точно сказать даже прокуроры. Предполагают, что минимум полгода.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как не попасть в лапы мошенников, покупая тур. Чаще всего туристы жалуются на фальшивые турфирмы, задержки рейсов и внезапное сокращение отдыха.

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