Когда заработает новая таможня: названа дата

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Правительство, которое неоднократно анонсировало значительные изменения в работе таможни, приняло распоряжение о запуске Новой Таможни. Это позволит новосозданной Таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу. Соответствующее заявление опубликовано на сайте обновленной таможенной службы.

"Наконец мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну ", – отметил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Таким образом, с 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенной службы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров утвердил региональную структуруГосударственной таможенной службы, в которой количество таможен сократится на десять – до 16. Тогда же Нефьодов рассказал, что изменения призваны ликвидировать "феодализм", когда "каждая таможня – отдельное княжество", а также сэкономить на административных расходах и осуществить логистическую оптимизацию.

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А премьер-министр Алексей Гончарук раскритиковал работу таможенников, назвав их действия показухой.





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