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Оборонный бюджет-2020 станет самым большим в истории Украины

5 ноября, 13:47

Увеличатся расходы и на безопасность страны – силовикам планируется повысить зарплаты

/ Фото: AFP

Недавно Совет национальной безопасности и обороны утвердил оборонный бюджет Украины, а сегодня на презентации проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению министр обороны Андрей Загороднюк отметил, что это будет самый большой бюджет для Министерства обороны. Также будут повышены зарплаты сотрудникам других силовых ведомств страны.

По его словам, в целом на безопасность и оборону будет выделено 5,45% от ВВП.

"В проекте бюджета на 2020 год бюджет Министерства обороны станет самым большим за время независимости Украины. Вообще, согласно нашим стратегическим планам, на безопасность и оборону выделяется 5,45% от прогнозируемого ВВП, это 245,8 млрд грн, из которых 3% ВВП (это 136 млрд грн) выделяется на оборону", – сказал Загороднюк.

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В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что финансирование сферы безопасности увеличится на 12,4%, что позволит повысить зарплаты сотрудникам Нацполиции на 10%, Национальной гвардии – на 10%, Государственной пограничной службы – на 15%, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям – на 14%, Государственной миграционной службы – на 6%.

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"На 2020 год в бюджете предусмотрено увеличение финансирования безопасности на 12,4%. Бюджет будет в целом 93 млрд грн", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", Кабинет министров презентовал проект госбюджета-2020 ко второму чтению и утвердил расходную часть на уровне 1,195 трлн гривен. Читайте подробней, какие предлагаются расходы в проекте бюджета-2020.

Проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября, смотрите об этом в сюжете:

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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оборона Антон Геращенко бюджет-2020 Андрей Загороднюк

Источник: УНИАН

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