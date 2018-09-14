Обошли Россию: США заявили о первом за 45 лет мировом лидерстве по добыче нефти

Сегодня, 09:26

Американская администрация по энергетической информации опубликовала предварительные данные по 2018 году

Фото: AFP
Фото: AFP

Впервые за 45 лет США стали мировым лидером по добыче нефти. Об этом сообщила пресс-служба Администрации США по энергетической информации.

Однако отмечается, что выводы основываются на предварительных подсчетах.

"В этом году (2018. – Ред.) США, вероятно, обошли Россию и Саудовскую Аравию, став крупнейшим производителем сырой нефти в мире. Впервые за более чем два десятилетия в феврале добыча сырой нефти в США превысил ее производство в Саудовской Аравии. В марте, июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам экспертов Администрации, США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия, в течение этого и следующего годов.

"Удешевление нефти в середине 2014-го привело к тому, что американские производители ограничили свои затраты и временно уменьшили добычу нефти. Однако, после роста цен в начале 2016-го, инвестиции и производство начали расти. При этом РФ и Саудовская Аравия сохранили относительно стабильный уровень роста добычи нефти в течение последних лет", – заявили в США.

В начале 2018 года аналитики прогнозировали, что США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире, потеснив Россию. В ОПЕК полагали,  что производство нефти в странах, не входящих в эту организацию, в частности США, "вероятно, перерастет спрос" в течение 2018 года.  
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"Сегодня"

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