Обошли Россию: США заявили о первом за 45 лет мировом лидерстве по добыче нефти
Американская администрация по энергетической информации опубликовала предварительные данные по 2018 году
Впервые за 45 лет США стали мировым лидером по добыче нефти. Об этом сообщила пресс-служба Администрации США по энергетической информации.
Однако отмечается, что выводы основываются на предварительных подсчетах.
"В этом году (2018. – Ред.) США, вероятно, обошли Россию и Саудовскую Аравию, став крупнейшим производителем сырой нефти в мире. Впервые за более чем два десятилетия в феврале добыча сырой нефти в США превысил ее производство в Саудовской Аравии. В марте, июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозам экспертов Администрации, США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия, в течение этого и следующего годов.
"Удешевление нефти в середине 2014-го привело к тому, что американские производители ограничили свои затраты и временно уменьшили добычу нефти. Однако, после роста цен в начале 2016-го, инвестиции и производство начали расти. При этом РФ и Саудовская Аравия сохранили относительно стабильный уровень роста добычи нефти в течение последних лет", – заявили в США.
В начале 2018 года аналитики прогнозировали, что США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире, потеснив Россию. В ОПЕК полагали, что производство нефти в странах, не входящих в эту организацию, в частности США, "вероятно, перерастет спрос" в течение 2018 года.
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