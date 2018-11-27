Обострение на Азове может ускорить обвал цен на нефть – эксперт

Сегодня, 09:21

Это повлечет за собой снижение цен на металлы, химическую продукцию, зерно и подсолнечник, считает специалист

Фото: AFP
Фото: AFP

Ситуация в Украине может спровоцировать обвал мировых цен. Такое мнение выразил в комментарии сайту "Сегодня" доктор экономических наук Олег Яременко.

Несмотря на резкий рост курса доллара, эксперт уверен, что влияние панических настроений на украинскую экономику будет минимальным. А вот в среднесрочной перспективе нынешнее обострение российско-украинского конфликта, по его мнению, может быть гораздо более существенным.

"Эта ситуация может послужить стартом для дальнейшего раскручивания спирали конфликтов в Европе. Во-первых, могут среагировать сырьевые рынки. Уже обозначился тренд снижения цен на нефть (безотносительно ситуации у нас). Это может повлечь за собой снижение цен на металлы, на химическую продукцию, на зерно и подсолнечник. Если это произойдет, для нас это будет очень болезненно. Как правило, падение мировых цен связано с очень большими экономическими и социальными проблемами для нашей страны. Возможно ухудшение платежного баланса и вытекающий из этого сильный девальвационный импульс. Мировая экономика уже на пороге обвала цен, но пока еще достаточно далеко от этого. А обострение российской агрессии может спровоцировать обвал", – считает эксперт.

Как сообщалось, воскресное обострение в Азовском море и одни лишь заявления о возможности введения в Украине военного положения за несколько часов привели к негативным экономическим последствиям. В обменных пунктах резко увеличился спрос на доллары, соответственно, курс валют начал расти. Стоимость украинских акций на мировых биржах, напротив, снизилась.

Напомним, военное положение в Украине вводится в десяти областях, прилегающих к российской границе либо к азовскому и черноморскому регионам. Ранее был опубликован текст закона "О введении военного положения в Украине".
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Источник:

"Сегодня"

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