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"Урезать вполовину": чем грозит Украине снижение транзита российского газа

2 декабря, 14:14

Евгения Давыденко

Для безубыточной работы нашей ГТС «Газпром» должен прокачивать 60 млрд куб. м ежегодно, напомнили эксперты

Фото: facebook.com/utg.ua

Фото: facebook.com/utg.ua

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В СМИ появилась информация о том, что на трехсторонних газовых переговорах обсуждается транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему объемом только 30 млрд кубометров топлива ежегодно. Именно столько якобы не хватает российскому газовому монополисту "Газпрому", чтобы закрыть все свои контракты. Сайт "Сегодня" решил узнать, какие будут последствия для Украины в случае, если Киев пойдет на это.

Опрошенные энергетические эксперты подчеркивают: контракт на таких условиях невыгоден Украине, поскольку сделает нашу ГТС убыточной.

"30 млрд куб. м транзита – недостаточно для обеспечения прибыльной работы украинской ГТС. Это значит, что она будет нуждаться в определенной оптимизации, вложениях определенных средств", – отметил Геннадий Рябцев, замдиректора Научно-технического центра "Психея".

"Уровень безубыточности системы – около 60 млрд куб. м, чтобы она работала в нормальном режиме", – говорит Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

Омельченко добавляет, что сокращение транзита вдвое от безубыточного для ГТС уровня также повлечет большие проблемы с регулированием режимов работы газовой "трубы".

"Убытки могут и не быть очень большими в случае, если эквивалентно повыситься плата за транзит. Но будет ли это – не известно", – отметил эксперт.

В то же время специалист уточнил, что "добрать" необходимые для транспортировки объемы газа невозможно.

"По транзиту мы связаны с востока на запад только с Россией. Туркменский газ у нас блокирует Россия уже много лет", – объяснил Омельченко.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова закупать российский газ напрямую по цене, привязанной к европейским индикаторам.

Также Алексей Оржель в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил, что Украина в газовом диалоге с Россией имеет четкую и честную позицию:

"Свобода слова Савика Шустера"

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров.

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Источник: Сегодня

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