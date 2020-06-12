Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Общепит в регионах: в Госпотребслужбе рассказали о многочисленных нарушениях правил

12 июня, 14:00

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Рейды проверяющих каждый день фиксируют огромное количество нарушений

В регионах ежедневно проводятся рейды по заведениям общественного питания, которые пока из-за высоких показателей новых случаев заражения коронавирусом не могут работать в обычном режиме, с проверкой соблюдения карантинных правил на фоне эпидемии коронавируса. В ходе проверок фиксируют по 50-70 нарушений ежедневно. Такими данными поделился глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Если говорить сегодня о ресторанах, об их порядке работы в эпидемию, то мы видим нарушения карантинных мероприятий именно в ресторанных комплексах. На сегодня разрешено в Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность поражения и заболевания людей", – сказал Рубан.

Он отметил, что в каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами с участием районных администраций, управления благоустройства и муниципальной охраны, Госпродпотребслужбы.

Реклама

"И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая не снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу", – отметил Рубан.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Госпродпотребслужба проверила более 9,6 тыс. объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина.

В тренде
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ

Стало известно, какое решение принял городской штаб по чрезвычайным ситуациям 12 июня, по ужесточению карантина в столице. Напомним, в Киеве планировалось усилить карантинные меры из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин кафе рестораны общепит госпотребслужба

Источник: Громадське телебачення

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовых
Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовыхЭкономика
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплекс
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплексЭкономика
Не дожидаясь
Не дожидаясь "письма счастья": как узнать, что вы попались на камеруАвто
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввелиЭкономика
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять