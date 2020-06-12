Общепит в регионах: в Госпотребслужбе рассказали о многочисленных нарушениях правил

В регионах ежедневно проводятся рейды по заведениям общественного питания, которые пока из-за высоких показателей новых случаев заражения коронавирусом не могут работать в обычном режиме, с проверкой соблюдения карантинных правил на фоне эпидемии коронавируса. В ходе проверок фиксируют по 50-70 нарушений ежедневно. Такими данными поделился глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Если говорить сегодня о ресторанах, об их порядке работы в эпидемию, то мы видим нарушения карантинных мероприятий именно в ресторанных комплексах. На сегодня разрешено в Киеве, как и в восьми регионах, работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос. Если есть люди внутри, то есть опасность поражения и заболевания людей", – сказал Рубан.

Он отметил, что в каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами с участием районных администраций, управления благоустройства и муниципальной охраны, Госпродпотребслужбы.

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"И каждый день мы фиксируем по 50-70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, учитывая не снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу", – отметил Рубан.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Госпродпотребслужба проверила более 9,6 тыс. объектов торговли, питания, парикмахерских и салонов красоты по соблюдению ими противоэпидемических мероприятий в период карантина.

Стало известно, какое решение принял городской штаб по чрезвычайным ситуациям 12 июня, по ужесточению карантина в столице. Напомним, в Киеве планировалось усилить карантинные меры из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина, так как показатель количества больных на 100 тысяч жителей составляет более 15 человек, что выше нормы.

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