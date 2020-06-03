Общественные здания утеплят: в Украине стартует новая программа энергоэффективности

После того, как у украинцев стали популярны "теплые кредиты", в стране решили утеплить и общественные здания

В Украине будут развивать программы энергоэффективности общественных зданий. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Министерство развития общин и территорий заключили соглашение о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для поддержки подготовки проектов по энергоэффективности общественных зданий в Украине, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

Соглашение подписали 2 июня 2020 года накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF). Фонд предоставит 150 тыс. евро, чтобы поддержать имплементацию этого соглашения.

Проект по энергоэффективности общественных зданий будет подкреплен кредитом в 300 млн евро от ЕИБ и грантовыми взносами Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд Е5Р) и ЕС в дополнение к консультационным услугам.

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Проект решит основные острые проблемы в секторе, в частности – вопрос нехватки долгосрочного капитала для малых и средних муниципалитетов Украины. А также – проблему нехватки поддержки по всему циклу проекта по энергоэффективности, включая оценку проекта, материально-техническое обеспечение, администрирование договора, наблюдение и контроль за строительством, ввод в эксплуатацию, тестирование и приемку выполненных работ.

Существенного положительного экономического влияния можно достичь путем расширения инвестиций и со значительной технической поддержкой.

Проект повысит энергоэффективность 1000 зданий, преимущественно детских садов, больниц и школ. Он поможет предупредить выбросы более 1 млн тонн двуокиси углерода (CO2). Результатами проекта воспользуются 2,5 млн жителей Украины. Путем включения мер по борьбе с COVID-19 проект улучшит среднесрочную устойчивость общественных зданий, в том числе больниц, к пандемии.

"Грант будет способствовать тесному сотрудничеству между ЕИБ и Украиной по повышению энергоэффективности общественных зданий в стране. Это ключевой приоритет ЕИБ как климатически-ориентированного банка ЕС. Проект улучшит условия жизни граждан Украины, обусловит существенную экономию энергии с положительным влиянием на изменения климата и сократит расходы на отопление и зависимость Украины от импорта энергии", – сказал глава Представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

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По словам первого заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского, Минрегион и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение, согласно которому будет организована подготовка предоставления низкопроцентного кредита в 300 млн евро с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора.

"В частности, термомодернизации осуществлять путем установления современного оборудования по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения", – добавил он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что спрос на утепление домов при государственной поддержке растет. Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению изучило активность населения в мае для получения теплых кредитов.

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