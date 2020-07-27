Общий доход Укртелекома в первом полугодии 2020 остался стабильным – более 3,1 млрд грн

За шесть месяцев 2020 года Укртелеком увеличил доходы от интернет-услуг и расширил оптическое покрытие

Строго соблюдая санитарные нормы противодействия COVID-19, Укртелеком в первом полугодии построил почти три тысячи километров оптики в сотнях населенных пунктов, сокращая цифровой разрыв между городом и селом.

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Общий доход Укртелекома в первом полугодии 2020 остался стабильным – на уровне более 3,1 млрд грн.

За полгода Укртелеком подключил к сети современного "оптического интернета" более 380 населенных пунктов по всей территории страны, проложив почти три тысячи километров волоконно-оптических линий. При этом в 180 населенных пунктах оптический интернет появился впервые и почти 200 000 жителей получили возможность к нему подключиться. Новая мультисервисная волоконно-оптическая телекоминфраструктура позволяет в селах пользоваться полным спектром телекомуслуг "как в городе", давая доступ к быстрому интернету, интерактивному ТВ, интернет-телефонии.

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Жители тысяч сел еще не имеют возможности пользоваться быстрым интернетом, и Укртелеком в последние годы активно развивает оптическую инфраструктуру, подключает к быстрому интернету, сокращая цифровой разрыв между крупными городами и небольшими населенными пунктами. Для этого совместно с европейскими партнерами реализуется несколько проектов.

Развитие интернет-услуг соответственно отражается и на доходах компании от этого направления. Они продолжают расти – в первом полугодии 2020 доход от интернет-услуг составил 943 млн грн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Компания продолжает работать в условиях адаптивного карантина, соблюдая меры по предотвращению распространения COVID-19 на территории Украины. В частности, почти 60% офисных сотрудников продолжают работать удаленно, к физическому приему клиентов вернулись 300 центров обслуживания абонентов и почти 30 из них еще работает исключительно удаленно. На обеспечение противоэпидемических мероприятий Укртелеком уже направил более 5 млн грн.

В первом полугодии 2020 года Укртелеком уплатил 918 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

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