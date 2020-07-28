"Общий секс" и яма с доходом в 1,2 миллиона: Кива объяснил нестыковки в декларации

Журналисты разобрались, где живет депутат и откуда у него деньги на охрану

Народный депутат Илья Кива, счета которого ранее были арестованы, в декларации о доходах и имущественном состоянии за 2019 год указал квартиру, в которой не живет. Об этом свидетельствуют данные расследования, которое провел проект Bihus.Info.

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В декларации парламентария указано, он безвозмездно живет в однокомнатной квартире на столичном левом берегу. Но, по словам консьержа дома, нардеп здесь ни разу не появлялся. Журналисты также выяснили, что Кива фактически живет на улице Лютеранской в центре Киева.

Кроме того, народного депутата постоянно сопровождают люди в экипировке, похожие на представителей охраны. Но ни помещения, ни аренда услуг частной охраны не отражены в декларации Кивы. Автомобили, на которых передвигаются якобы охранники Кивы, не зарегистрированы в базе данных МВД.

Сам Кива объясняет это тем, что якобы часто бывает у подруги. "На Лютеранской квартира, там живет моя подруга", — сказал журналистам Кива. На вопрос, почему он не декларирует жилье, в котором живет с подругой, ведь они имеют общий быт, депутат ответил: "У меня с ней не общий быт, у меня с ней общий секс. Бывает и такое".

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А источником доходов, который может покрывать расходы Кивы на квартиру и охрану, в декларации указана жомовая яма площадью 400 кв. м. Такие ямы используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Кива якобы сдавал эту яму в аренду, на чем и заработал 1,2 млн гривен в год.

Как убедились журналисты, место, где расположена яма Кивы, уже давно не используется, а сама яма поросла травой. Указанные в декларации арендаторы ямы – компания, зарегистрированная во Львове. В разговоре с журналистами представитель этой фирмы назвала "коммерческой тайной" причину аренды неработающей ямы. Компания, по словам расследователей, фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.

Через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее, за сколько — неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой Кива когда-то был директором и главным бухгалтером. Кива, впрочем, заявил, что "никому не продавал яму".

"Может, кто рейдернул ее? В нашей стране все может быть. Ничего я не продавал", — сказал депутат.

Напомним, ранее Илья Кива решил подшутить над Русланом Рябошапкой после того, как он был уволен с должности генерального прокурора. После того, как уже экс-генпрокурор покинул правительственную ложу и вышел из сессионного зала, нардеп взял бутылку с водой и полил кресло, в котором сидел Рябошапка.

Видео: twitter.com/den_kazansky

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