Обуздать инфляцию не удается: НБУ опять ухудшил прогноз

Также названы факторы, которые представляют угрозу для экономики Украины в 2019 году

Национальный банк Украины в очередной раз ухудшил прогноз по инфляции на текущий и последующие годы. В последнем "Инфляционном отчете" НБУ, за III квартал 2018-го, прогнозируется, что по результатам года инфляция составит 10,1%. Ранее предполагалось, что ее уровень будет на 1,2% ниже – 8,9%.

Причиной ухудшения прогноза инфляции в НБУ называют повышение мировых цен на энергоресурсы и пшеницу, а также "более существенный, чем ожидалось", рост заработных плат в Украине.

Как ухудшался прогноз

Впервые прогноз инфляции на 2018 год НБУ представил в "Инфляционном отчете" за II квартал 2016 года. Тогда прогнозировалось, что к концу 2018 года инфляция в Украине не будет превышать 6%. Такой прогноз продержался до осени минувшего года. А в "Инфляционном отчете" за III квартал 2017-го Нацбанк признал, что ошибался, и повысил прогнозную цифру до 7,3%. По мнению регулятора, такой уровень инфляции должен был установиться в III квартале 2018-го.

А уже в следующем "Инфляционном отчете", за IV квартал 2017-го, прогноз инфляции снова был подкорректирован в сторону увеличения. НБУ предположил, что к концу 2018 года инфляция снизится только до 8,9% к концу 2018 года.

Однако по факту именно такой оказалась инфляция в конце III квартала текущего года. Но это не значит, что снижение инфляции идет с опережением графика. Наоборот: осенью традиционно инфляция растет.

"Вследствие ожидаемого повышения административно регулируемых цен (в частности, стоимости отопления) в IV квартале 2018 года прогноз инфляции временно будет отклоняться от целевой траектории", – предупреждали в НБУ. И как следствие – в последнем отчете, за III квартал 2018 года, прогноз инфляции снова был изменен.

Теперь в НБУ считают, что к концу текущего года инфляция составит 10,1%. Таким образом, можно констатировать, что инфляция снижается почти в два раза медленнее, чем рассчитывали в НБУ.

Почему рост цен не прекращается

Традиционно уровень инфляции определяется двумя группами факторов противоположной направленности. Одни провоцируют рост цен, другие сдерживают его.

По оценкам НБУ, факторами, замедляющими рост цен и сдерживающими инфляцию, во второй половине 2018 года стали разве что цены на продукты питания. Еда дешевела или, по крайней мере, дорожала не слишком быстро.

Другая группа факторов, которая не позволила инфляции замедлиться в той степени, в которой рассчитывали прогнозисты, оказалась более значимой. К этой группе факторов относятся рост цен на административно регулируемые товар и услуги, в частности на бензин. Рост зарплат и пенсий. Ослабление курса гривни и, как следствие, – подорожание импортных товаров. Кроме того, снижались мировые цены на экспортируемые украинские товары, такие как сталь, подсолнечное масло и кукурузу.

"Усиление турбулентности на валютном рынке вместе со стремительным ростом цен на топливо, сообщениями о повышении цен на газ и других тарифов ЖКХ, а также приближение следующего года двойных выборов в Украине подогревали инфляционные ожидания. Ожидания домохозяйств и банков ухудшились, а ожидания профессиональных аналитиков и предприятий оставались высокими, существенно превышая инфляционные цели Национального банка", – констатируют авторы "Инфляционного отчета".

Опасности следующего года

Начиная с весны 2017 года в НБУ пытаются прогнозировать инфляцию и на 2019 год. До января 2018-го была надежда, что в 2019-м инфляция в Украине замедлится до 5%. Такая инфляция держится во многих странах. Считается, что она не приводит к существенному ухудшению уровня жизни людей, зато способствует развитию экономики.

Однако в "Инфляционном отчете" за IV квартал 2017 года, который был опубликован в январе 2018-го, прогноз инфляции на 2019 год был ухудшен до 5,8%. А теперь Нацбанк увеличил прогнозную цифру до 6,3%.

То есть, даже если нынешний прогноз Нацбанка сбудется, к концу следующего года инфляция не замедлится даже до того уровня, который прогнозировался на 2018 год (6%). То есть обуздание инфляции уже сейчас идет с отставанием больше чем на год. И нет гарантий, что это последняя корректировка прогноза.

Теперь обещания 5%-ной инфляции перенесены на 2020 год. Но в НБУ уже предупреждают, что существуют риски того, что и этот прогноз придется корректировать.

"Основными рисками для реализации очерченного макроэкономического прогноза, в т. ч. снижения инфляции до цели в 2020 году, Национальный банк считает дальнейшее ухудшение инфляционных ожиданий (на фоне разворачивания нового политического цикла) и ухудшение внешних условий. Риски со стороны внешней среды зависят как от динамики мировых цен на сырьевые товары, так и возможного перехода мировой экономики в фазу спада", – подчеркивают в НБУ.

Добавить проблем Украине, как и мировой экономике, по мнению аналитиков, могут и торговые войны. "Негативным эффектом таких противостояний может быть избыток предложения сырьевых товаров в отдельных регионах мира с соответствующим давлением на цены в сторону снижения. В таком случае, а также в случае ухудшения доступа к отдельным рынкам сбыта, валютные поступления от экспорта будут сокращаться, давить на обменный курс гривни и, соответственно, инфляцию", – говорится в последнем "Инфляционном отчете" НБУ.

Для нивелирования негативного влияния внешних условий Нацбанк намерен проводить еще более жесткую монетарную политику.

Также негативное влияние на экономику Украины и уровень инфляции в следующем году могут оказывать растущие цены на энергоносители на мировых рынках (однако в НБУ не берутся сегодня прогнозировать, насколько серьезным будет этот рост цен) и неопределенность с транзитом газа после окончания договора с Газпромом.

Также существенный риск для экономического роста в Украине представляет дальнейший отток трудовых ресурсов. В частности, эксперты обеспокоены тем, что ряд европейских стран – в частности, Чехия и Германия – уже сейчас объявили о смягчении условий для трудоустройства иностранных граждан.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как в Украине должны вырасти пенсии в 2019 году.