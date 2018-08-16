Обвал цен на нефть ударил по курсу рубля

Данные о росте запасов нефти в США ускорили темпы падения цен на нефть. В результате к концу дня 15 августа баррель Brent стоил ниже 71 доллара, потеряв в цене около 3% за сутки. Из-за этого торги на Московской бирже закрылись снижением основного индекса, а российский рубль продолжил дешеветь к доллару и евро.

Сегодня, 16 августа, нефть немного дорожает в ходе азиатских торгов. Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются на уровне 71,06 доллара за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь составляют 65,09 доллара за баррель.

Данные министерства энергетики США указали на максимальный с марта 2017 года рост запасов нефти в США – на 6,81 млн баррелей за неделю. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали снижения запасов на 2,4 млн баррелей. Кроме того, во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал собственные данные, указавшие на увеличение запасов нефти в США.

"Тенденция к падению цен появилась после выхода данных API. Подтверждение со стороны Минэнерго толкнуло котировки еще ниже, при этом трейдеры продолжают следить за ситуацией между США и Турцией", – отмечает аналитик Oanda Альфонсо Эспарза. Ранее аналитики уже сообщали, что миру грозит кризис из-за обвала лиры.

Падение рубля продолжается

В России доллар к вечеру 15 августа подорожал еще на 1,8%, до 67,6 руб., евро — на 1,7%, до 76,6 руб. На российской валюте негативно сказалась дешевеющая нефть, новые санкции и укрепление доллара на глобальном рынке.

Курс доллара в РФ

Торги 16 августа по рублю только стартовали, данные по ним еще не опубликованы.

Так, из-за падения цен на нефть индекс Московской биржи снижался в течение всего дня 15 августа, но последний час торгов компенсировал часть потерь и завершил сессию на уровне 2267,13 пункта.

Кроме цен на нефть, инвесторы обеспокоены возникновением торгового конфликта между США и Турцией – Анкара вдвое увеличила размер ввозных пошлин на 22 наименования американских товаров. Также рынок волнуется из-за слабой макроэкономической статистики в Китае.

Дополнительный негатив привнесла публикация на сайте Конгресса США законопроекта по ужесточению антироссийских санкций, которые уже привели к обвалу рубля. Напомним, Напомним, Госдеп США планирует ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В рамках этих санкций будет введен запрет на поставку России продукции двойного назначения. Кроме того, власти США намерены ввести, если не получат "убедительных гарантий" того, что российская сторона впредь не будет применять химоружие.