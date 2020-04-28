Обвал цен на нефть зашел на новый виток

Американская эталонная марка нефти WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще более чем на 17%. Обвал происходит на фоне распродаж фьючерсов и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти.

Так, фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 10:18 по киевскому времени подешевел на 17,45% (2,23 доллара) – до 10,55 доллара за баррель. В понедельник, 27 апреля, снижение составило 25%.

При этом стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составила 22,09 доллара за баррель, что на 4,25% (0,98 доллара) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Реклама

В тренде Эвакуация возобновляется: украинцев вывезут на самолетах из 26 заграничных городов

Фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF, раскрыл информацию о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его 3,6-миллиардного портфеля. Этот шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, наложенные на него биржей, а также с учетом рыночной конъюнктуры. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы вновь уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

Эксперты JPMorgan считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет Bloomberg. В то же время восстановление спроса на нефть в Китае говорит о том, что потребление сырья постепенно вырастет и в США, Европе после снятия карантинных ограничений.

Реклама

С пятницы, 1 мая, 23 нефтедобывающие страны обязались снизить добычу на 9,7 млн баррелей, но эта мера воспринимается рынком как "слишком поздно и слишком мало". Производство нефти в мире составляло до недавнего времени около 100 млн баррелей в сутки, в то же время спрос на нее в условиях, когда 2/3 населения Земли находится в изоляции, может упасть до 70 млн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, когда украинцам ждать падения цен на АЗС из-за нефтяного обвала. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Нефтяной кризис

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама