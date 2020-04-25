Нефтяной обвал: стало известно, сколько протянут резервы России

Если упавшая цена на нефть задержится на уровне 15 долларов за баррель, то у России хватит средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) только на два года. Деньги из этого фонда используются для замещения доходов российского бюджета. Подсчеты подготовили аналитики Deutsche Bank, пишет "Коммерсант".

При этом при стоимости нефти 30 долларов за баррель средств ФНБ хватит уже на шесть лет, рассчитали эксперты.

По их данным, ликвидные ресурсы ФНБ в апреле составляют около 120 млрд долларов по сравнению со 150 млрд долларов в марте. По оценке экономистов банка, этого было бы достаточно при временном нефтяном шоке без экономического ущерба от коронавируса. Но обвал цен на нефть одновременно с ограничительными мерами против COVID-19 значительно уменьшит возможности использовать резервные средства без угрозы стабильности экономики.

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По действующему в России бюджетному правилу средства ФНБ можно использовать только для замещения выпадающих доходов от нефти и газа. С начала года нефть эталонной марки Brent уже упала на две трети – с 66 долларов до 20-22 долларов за баррель.

В целом России хватит "фискальных буферов", чтобы справиться с "временным шоком" от падения цен на нефть, считают эксперты. Но, как отмечают в Deutsche Bank, в совокупности с экономическим ущербом от коронавируса фискальное пространство (резерв бюджета правительства, который могут использовать без ущерба для стабильности экономики) будет значительно ограничено, особенно в случае медленного восстановления цен на нефть.

Напомним, ранее стоимость ресурса обрушилась до небывалых показателей:

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При этом обвал цен на нефть начался, несмотря на объявленную нефтедобывающими странами сделку по снижению добычи более чем на 10%. На фоне снижения спроса из-за пандемии на 20-30 млн баррелей в сутки (б/с) снижение в 9,7 млн б/с выглядит недостаточным. Поддержать рынок может снятие карантинных ограничений в основных странах.

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